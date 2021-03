É di Pratola Peligna la vincitrice del Premio Vagabondando, sezione poesia

Si chiama Elisabetta Liberatore e si é classificata al primo posto della sezione poesia con “Ho gli occhi lucidi”

PRATOLA PELIGNA – L’Amministrazione Associazione Circumnavigarte comunica i vincitori del Premio Artistico Vagabondando.

SEZIONE ROMANZI E RACCONTI INEDITI

1° Classificato

Mori Francesca (Caino – BS) con il romanzo “J.”

2° Classificato

Cavarra Emanuele (Ragusa – RG) con il romanzo “Il viaggio di Marion”

3° Classificato

Cilli Rossana (Roma – RM) con il romanzo “Professione reporter”

SEZIONE POESIA

1° Classificato

Liberatore Elisabetta (Pratola Peligna – AQ) con la poesia: “Ho gli occhi lucidi”

2° Classificato

Tonolini Bernardetta (Bedizzole – BS) con la poesia: “Il tuo incedere”

3° Classificato

Lobianco Lucia (Palermo -PA) con la poesia: “Lampedusa”

Organizzazione del concorso e commissione di giuria si completano con i vincitori e i piazzati sul podionnelle rispettive sezioni.

Il comitato organizzatore emetterà un successivo Comunicato Stampa non appena la situazione relativa alla possibilità di realizzare eventi in presenza (per la premiazione del concorso) sarà più chiara.

I premiati verranno contattaci dall’amministrazione entro la fine del mese di aprile 2021 per altre comunicazioni importanti riguardanti le pubblicazioni dei romanzi e delle sillogi poetiche.