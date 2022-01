“Due Altopiani, un Bosco e un Castello”, l’escursione Cai Teramo

TERAMO – Domenica 23 gennaio si è svolta un’altra escursione invernale in montagna dal calendario annuale del Cai Teramo, dal titolo: “Due Altopiani, un Bosco e un Castello”. Di seguito il resoconto della giornata.

“L’escursione ci ha portato ai Laghi di Rascino e del Cornino, due dei laghi più alti della regione del Lazio, a rispettivamente 1138 metri e 1264 metri sopra il livello del mare, sul confine tra la provincia di Rieti e la provincia de L’Aquila. In discesa abbiamo visitato i ruderi del Castello del Rascino, nominato già nell’anno 1089, che è uno dei castelli che prese parte alla ricostruzione de L’Aquila prima che fu incorporato nel suo contado.

In Venti soci del CAI Teramo, tra cui esperti e novizi, insieme a un socio amico del CAI di Rieti, siamo partiti alle ore 9 dal Piano del Rascino, per una salita di 400 metri al monte Trascinelli (m. 1551) per boschi innevati con faggi già gemmati (presto per gennaio!), con dei panorami sui monti del Cicolano, tra Antrodoco e L’Aquila. Nella prima parte, sprovvista di neve, ci siamo riscaldati bene, salendo abbastanza velocemente, mentre in discesa su un sentiero innevato c’è stato tempo per parlare e godersi la neve.

Arrivati sul Piano del Cornino, sotto un splendido sole, abbiamo fatto una sosta all’omonimo lago, dove qualche socio più spavaldo si è avventurato sulla superficie ghiacciata. Nonostante il bel sole e il paesaggio bellissimo, dopo un pò è arrivato un venticello che ci ha fatto ripartire per l’ultima tappa sulla crestina tra i due altopiani, scendendo per il Castello del Rascino. Dopo 5 ore di cammino siamo arrivati alle macchine e diretti ad un locale birrificio artigianale per concederci una meritata bevuta dopo una bella camminata in bella compagnia tra le montagne del Cicolano”.

Informazioni

Gli altopiani e laghi del Rascino e del Cornino sono due altipiani nei monti del Cicolano, una zona montagnosa tra L’Aquila, Antrodoco e Rieti, raggiungibili da Borgorose o da Tornimparte su delle strade di montagna (la provinciale Amiternina), per cui nella stagione invernale sono necessarie auto che abbiamo almeno delle gomme termiche o catene da neve e magari con trazione integrale. Per chi vuole andare in montagna, il Club Alpino Italiano, Sezione Gran Sasso d’Italia di Teramo, organizza escursioni di vari livelli, per principianti, seniores, famiglie e per esperti di montagna, nelle montagne Teramane, Gran Sasso e Monti della Laga, e in altre zone. Oltre alle escursioni, il CAI di Teramo organizza corsi e serate di montagna, orientamento e cartografia, uscite in grotta, per famiglie e scolaresche e fa manutenzione di sentieri e segnaletica e divulgazione ambientale.

É possibile contattare il CAI di Teramo tramite e-mail (segreteria@caiteramo.it), trovare informazioni sul sito (www.caiteramo.it) o passare in Sezione ogni venerdì sera dalle 20,30 alle 22,30.