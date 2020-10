Dono Day 2020: a Fossacesia pergamene per i volontari nel lockdown

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia aderisce alla sesta edizione #DonoDay2020, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana, che si svolgerà domenica prossima, 4 ottobre, in piazza Alessandro Fantini, alle ore 17.

“Sarà un particolare momento per ringraziare associazioni di volontariato e quanti nel periodo del lookdown si sono prodigati per assistere i nostri cittadini, soprattutto anziani e coloro che, purtroppo, sono stati colpiti dal Covid – sottolinea il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Con questa iniziativa non solo vogliamo essere riconoscenti a chi si è impegnato nella fase più acuta della pandemia, ma anche far in modo che tutti possano riconoscere l’importanza di promuovere la cultura della solidarietà e della condivisione quali strumenti per la crescita della comunità e dei suoi cittadini”. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune.