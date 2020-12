Donazione di cappellini ai bambini dell’Ospedale Civile di Pescara

Il Questore Liguori dona cappellini della Polizia di Stato ai bambini del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara

PESCARA – Questa mattina, a margine dell’iniziativa di prossimità organizzata dal Sindacato della Polizia di Stato S.I.A.P. che ha consegnato doni natalizi per i bambini ricoverati o in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara, il Questore di Pescara Luigi Liguori, invitato a presenziare, ha donato cappellini con lo stemma araldico della Polizia di Stato, in segno di solidarietà e vicinanza ai piccioli pazienti e ai loro familiari.

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la consegna dei doni e dei cappellini è avvenuta nella hall antistante il Reparto, dove erano presenti, oltre ad alcuni rappresentanti della organizzazione sindacale S.I.A.P., la Dr.ssa Patrizia Accorsi del Dipartimento Oncologico Ematologico che ha ricevuto materialmente i regali natalizi e i cappellini da recapitare, per il suo tramite, ai bambini, nonché la coordinatrice del Reparto Dr.ssa Gabriella D’Agostino e il Dr. Fabrizio Cedrone in rappresentanza della Direzione Sanitaria della AUSL di Pescara.