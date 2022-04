TERAMO – Donato Broccolini nacque a Teramo il 9 luglio del 1924, da Giuseppe e Angela Antonia Canci. Giunse ad “Ellis Island”, insieme alla madre (lei aveva solo 10 dollari in tasca), nel 1931, lui aveva solo sei anni, e da lì raggiunse il Canada. Li attendeva il padre, emigrato per sfuggire alla povertà e all’Italia fascista, che aveva trovato lavoro a Montreal. Da adolescente imparò a maneggiare un martello e una sega mentre lavorava con suo zio, che costruiva case. Nel 1949, all’età di 24 anni, il giovane falegname comprò un pezzo di terra e vi costruì un cottage che vendette a 15.000 dollari.

Incoraggiato da questo primo successo, acquistò altri appezzamenti di terreno che vendette dopo avervi costruito una casa. Decise anche di frequentare i corsi serali laureandosi in ingegneria. Donato Broccolini costruirà non solo edifici di ogni tipo, ma anche un’impresa familiare che ancora oggi è leader in Quebec: la “Broccolini” Construction. Sposò, nel 1953, Jeanette Di Gennaro. Ha avuto quattro figli: Giuseppe, Peter (deceduto a 64 anni il 23 settembre del 2021) e Paul. Donato Broccolini è morto, aveva 97 anni, il 26 marzo 2022 a Montreal in Canada.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”