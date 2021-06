Donate 600 borracce agli alunni di Martinsicuro e Villa Rosa

L’Amministrazione ha portato i saluti agli studenti per l’ultimo giorno di scuola e si è congratulata per gli ottimi risultati raggiunti nel campo dei progetti di educazione ambientale

MARTINSICURO – In occasione dell’ultimo giorno di scuola il Vice-Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci si sono recati in visita nelle scuole elementari di Martinsicuro e Villa Rosa per portare i saluti dell’Amministrazione comunale al termine di questo anno scolastico “particolare”, segnato dalla pandemia e dalla DAD, per augurare agli studenti delle buone vacanze.

Con l’occasione l’Amministrazione truentina ha consegnato agli alunni circa 600 borracce termiche, un dono che era stato pensato per la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, che si tiene ogni anno il 22 marzo, ma a causa della didattica a distanza che in quei giorni teneva i ragazzi lontani dalle aule si è deciso di consegnarle alla conclusione dell’anno scolastico.

“Malgrado l’annata decisamente particolare i nostri studenti quest’anno hanno portato avanti degli importanti progetti nel campo dell’educazione ambientale venendo inseriti all’interno del programma internazionale di certificazione Eco-Schools della Fee per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il Vice-Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci.

“La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile” conclude la nota. “I nostri studenti si sono particolarmente distinti grazie alle loro attività e hanno conseguito risultati importanti e lusinghieri che non possono che renderci orgogliosi e confermarci la bontà della strada intrapresa”.