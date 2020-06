Domani ti scrivo: l’ebook tra speranze, sogni e progetti dell’Italia

É un’opera polifonica che raccoglie ben 100 lettere di positività per riscrivere il nostro domani post pandemia, con le testimonianze ed i pensieri di personaggi dello spettacolo e non solo

GIULIANOVA – C’è anche un po’ di quell’Abruzzo forte, gentile e talentuoso nelle pagine di “Domani ti scrivo”, il progetto editoriale nato dall’esperienza digitale di @MySweetQuarantine, lo spazio social ideato da un collettivo di creativi, tra cui lo scrittore, influencer ed attore Paolo Stella, il digital director Federico Albani, la conduttrice televisiva e scrittrice Andrea Delogu e l’imprenditrice Chiara Fornari, per condividere in maniera creativa l’esperienza del lockdown. Il libro, edito da Mondadori, vede tra i curatori anche i fratelli Federico e Mattia Albani, nati e scresciuti a Giulianova. I due fratelli Albani, coniugando la visione narrativa e comunicativa con la vocazione digitale hanno collaborato fattivamente alla nascita e al coordinamento di “Domani ti scrivo”, insieme a insieme a Paolo Stella, Andrea Delogu, Chiara Fornari, Francesca Noseda, Dario Nesci e Matteo Bonacci.

“Domani ti scrivo”, nasce in versione e-book per far eco alla vocazione digitale di @MySweetQuarantine, ed è un’opera polifonica che raccoglie ben 100 lettere di positività per riscrivere il nostro domani post pandemia, con le testimonianze ed i pensieri di personaggi dello spettacolo e non solo, che racconta come hanno vissuto con creatività e positività la quarantena, trasformando le criticità in opportunità

Alle esperienze dei personaggi dello spettacolo (Isabella Ferrari, Ornella Vanoni, Anna Dello Russo, Anna Cleveland, Diego Passoni, Francesco Montanari, Maria Grazia Cucinotta, Marianne Mirage, Mariella Milani, Paola Manfrin, Paola Turci, Robert Cavalli, Rocio Munoz Morales, Valeria Biello e Victoria Cabello) si affiancano le lettere di persone comuni che, nel raccontare i giorni di isolamento forzato dovuto alla quarantena, si sono riscoperti simili ai loro idoli nelle paure, nelle speranze e nella voglia di ripartenza.

Tra le pagine di vita, sogni e futuro ci sono altri contributi made in Abruzzo come le lettere scritte da Azzurra Marcozzi (giornalista e conduttrice radiofonica), Valerio Giovine (compositore, scrittore ed illustratore) e Francesca Flamminii (infermiera) mentre su @MySweetQuarantine, il profilo nato su Instagram per intrattenere le persone durante la recente fase di quarantena offrendo ogni giorno un palinsesto di attività da seguire, spiccano gli abruzzesi Stefano Massetti (osteopata) e Debora Di Michele (architetto e interior designer)

“Domani ti Scrivo” oltre a rappresentare un’opera corale sulla vita che ci attende ed una testimonianza autentica e solidale del periodo storico che stiamo vivendo, nasce con un importante missione benefica: i cui diritti d’autore saranno devoluti al sostegno dei progetti di ricerca della cura farmacologica del COVID-19 condotti da RIGHT, il Research Institute for Genetic and Human Therapy nato negli Stati Uniti che, grazie anche al coordinamento del dottor Franco Lori, è stato uno dei primi istituti a ottenere la cura funzionale di un paziente infetto da HIV con una combinazione di farmaci. Oggi, infatti, RIGHT in collaborazione con ViroStatics, la società attiva nello sviluppo di farmaci antitumorali e antivirali, Porto Conte Ricerche della Regione Sardegna, l’Università di Cagliari e di Brescia, lo Spallanzani di Roma sta portando avanti una ricerca per individuare le più efficaci combinazioni di farmaci per combattere il COVID-19.

L’e-book “Domani ti scrivo”, uscito lo scorso 27 maggio, è disponibile sui principali store digitali.

FEDERICO ALBANI

Digital director di ES PR Communication, con base a Milano, Federico Albani è un convinto sostenitore dell’importanza del digitale nella comunicazione moderna. Al centro di tutto, per lui, ci sono sempre le persone, attorno alle quali vanno costruite esperienze uniche e personalizzate. Ha frequentato l’Università La Sapienza di Roma, dove si è laureato in Comunicazione di Moda. Ha collaborato alla realizzazione di campagne di comunicazione per molti brand internazionali di moda ed è sempre attivo su ogni fronte comunicativo che gli permetta di coniugare la passione per il digitale all’attrazione per ogni forma di narrazione.

MATTIA ALBANI

Storyteller, copywriter e scrittore, Mattia Albani guarda al mondo della comunicazione e del digital marketing con l’obiettivo è dare forma, senso e sostanza a idee e pagine informi, insulse ed ectoplasmatiche – attraverso una scrittura forte e gentile, che innesca risposte emotive in chi legge, che comunichi con autenticità, umanità ed empatia, senza manipolazioni, prediligendo le emozioni alla persuasione. ha studiato Filologia Moderna all’Università di Urbino e ha conseguito un Master in Giornalismo a Roma dove, nel 2014 inizia la sua carriera nel mondo della comunicazione lavorando come digital strategist per una scuola di giornalismo. Parallelamente coltiva la sua passione per la scrittura creativa e, nel 2008 pubblica L’apnèa dei 22 (Aletti Editore), a cui seguono Il verso del coniglio (Schena, 2010 – Vincitore del Premio Valerio Gentile) e Scusa, non ti avevo visto (Amazon Publishing, 2019).