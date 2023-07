Diversamente Chiosco torna a Fossacesia Marina per il terzo anno

FOSSACESIA – Ieri sera per il terzo anno consecutivo, ha riaperto i battenti Diversamente Chiosco, il bar gestito da ragazzi con disabilità che già negli ultimi due anni è stato presente sul Lungomare di Fossacesia Marina. Si tratta di un progetto di integrazione/inclusione lavorativa e formazione dedicato alle persone con disabilità, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Liberamente” di Pescara, con la collaborazione del Comune di Fossacesia. L’inaugurazione nella Piazzetta dei Pescatori, sul Lungomare nord, avvenuta con aperitivi e musica a cura dei The Cloudblues. Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, il vice sindaco Maria Angela Galante e la delegata alla Pubblica Istruzione Ester Di Filippo e tantissime persone.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia ed è stata premiata nel 2021 nel corso della 6^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’, dedicata alle persone diversamente abili, è stata scelta per Diversamente Chiosco anche da Enel per la categoria “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità delle persone con disabilità”, con un dono di 20.000€ per l’illuminazione di edifici e luoghi storici.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel suo saluto, commosso ha detto: “per me è un giorno di festa, grazie a questi ragazzi ci sentiamo tutti protagonisti di una città solidale ed inclusiva. L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di questo Diversamente Chiosco che somministra soprattutto sorrisi e simpatia”.