Dissesto idrogeologico in Abruzzo, Testa: “Interventi per 680mila euro”

REGIONE – “Nella seduta odierna la Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 680 mila euro per interventi urgenti volti alla realizzazione di opere di prevenzione e difesa dai fenomeni di dissesto idrogeologico derivanti dagli incendi boschivi, per i Comuni di Pescara, Vasto, e Pratola Peligna. Nello specifico – e a seguito dei vasti incendi del 30 e 31 agosto scorso – la Giunta destina € 350.000,00 per le superfici percorse dal fuoco su Colle Renazzo in località San Silvestro; € 270.000,00 per le aree e le strutture pubbliche e ricettive danneggiate in località Punta Penna- Riserva naturale di Punta Aderci; € 60.000,00 per monitoraggio urgente del fenomeno di dissesto idrogeologico riguardante la caduta massi e detriti della scarpata di montagna della Cresta del Morrone.

Si fornisce, così, una prima risposta alle succitate situazioni di criticità e tengo a sottolineare come mai prima d’oggi la Regione Abruzzo abbia finanziato cospicuamente opere di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, eventi che producono effetti devastanti all’ambiente con conseguenti danni economici a carico della collettività. Trattasi, altresì, di una problematica non episodica e che il governo Marsilio intende, dunque, affrontare non come fenomeno occasionale ma con un approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio naturale regionale”. Così, in una nota il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa.