Disinfestazione zanzare a San Giovanni Teatino: calendario 2020

Al via dal 1° giugno una serie di interventi di disinfestazione adulticida delle zanzare. Gli stessi si concluderanno il prossimo 25 settembre

SAN GIOVANNI TEATINO – Partiranno lunedì 1° giugno gli interventi di disinfestazione adulticida delle zanzare a San Giovanni Teatino. La ditta Biodisinfest Disinfestazioni eseguirà una serie di dodici interventi su tutto il territorio comunale, che si concluderanno il 25 settembre.

“Per ottenere una disinfestazione efficace – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – è necessaria la collaborazione di tutti. Bastano semplici accorgimenti, come eliminare eventuali depositi di acqua stagnante in casa, sui balconi, nei giardini, dai sottovasi o in contenitori aperti, in modo da non creare fonti di proliferazione. Nei giardini privati dotati di scoli e tombini, si può agire con pasticche antilarvali. Le sostanze utilizzate, tutte in linea con le normative vigenti, saranno impiegate in modalità e quantità tali da non provocare danno a persone e cose, ma durante le operazioni di disinfestazione, che si svolgeranno in orari notturni, è comunque bene non sostare nelle piazze o nei luoghi all’aperto, non lasciare panni e indumenti stesi nei balconi e tenere chiuse le finestre”.

Il servizio di disinfestazione adulticida antizanzare partirà alle ore 23.30.

CALENDARIO

Lunedì 1 giugno 2020

Venerdì 12 giugno 2020

Venerdì 26 giugno 2020

Venerdì 3 luglio 2020

Venerdì 10 luglio 2020

Venerdì 17 luglio 2020

Venerdì 24 luglio 2020

Venerdì 7 agosto 2020

Venerdì 21 agosto 2020

Venerdì 4 settembre 2020

Venerdì 18 settembre 2020

Venerdì 25 settembre 2020