Disinfestazione e derattizzazione, intervento a Teramo il 12, 13 e 16 giugno

TERAMO – Venerdì 12 e sabato 13 Giugno a partire dalle ore 22.30 circa, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Teramo. Si suggerisce di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere porte e finestre chiuse e animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possono ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Martedì 16 Giugno, a partire dalle ore 08.30 sarà invece condotto un intervento di derattizzazione, anche in questo caso sull’intero territorio comunale. Il prodotto che verrà usato, attira i roditori per innescare la trappola. Si raccomanda pertanto un minimo di cautela e si consiglia di intimare, soprattutto ai bambini, il divieto di toccare le trappole stesse. Il topicida contiene anticoagulante. L’antidoto da utilizzare per un consumo accidentale del prodotto è la vitamina K.