Diretta Aubay Siena – Sieco Service Impavida Ortona

ORTONA – Per motivi di “ordine pubblico” la Sieco anticipa la sesta giornata di ritorno e giocherà quindi sabato 8 febbraio alle ore 20.30 nella tana della capolista Siena. I toscani, al primo posto con 38 punti, hanno tre lunghezze di vantaggio sulla seconda la BCC Castellana Grotte. Dal canto suo, la SIECO, dopo la sconfitta rimediata sempre in trasferta a Bergamo sono scivolati al quarto posto in classifica.



Senesi che arrivano da una vittoria per tre set a zero in casa del Cantù che tuttavia, fatta eccezione per il primo set, ha dato filo da torcere ad una squadra composta da veri e propri fuoriclasse. Falaschi, che l’anno scorso palleggiava in Superlega avrà al suo fianco giocatori del calibro di Yuri Romanò, Sebastiano Milan ed il centrale Carmelo Gitto. Coach Graziosi (medaglia d’oro alle ultime universiadi la scorsa estate) può contare sul libero Marra, espertissimo della Serie A2 avendola conosciuta bene giocando tra Vibo e Piacenza.

Coach Nunzio Lanci: «La gara con Siena sarà una bella sfida che dobbiamo affrontare con grinta e coraggio. La Emma Villas è indicata da tutti come la miglior candidata alla promozione in SuperLega. Da parte nostra c’è tutta la voglia di proseguire il nostro cammino nel migliore dei modi. D’altra parte, come già dimostrato nella gara di andata, abbiamo la possibilità di giocarcela con tutti. Quantomeno venderemo cara la pelle»

A dirigere il big-match di sabato sera alle 20.30 ci saranno Noce Alessandro (Frosinone) e Carcione Vincenzo (Roma). Come sempre, sarete in grado di seguire la diretta streaming della gara direttamente dal nostro sito www.impavidapallavolo.it

Questo il calendario completo delle gare in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio

Conad Reggio Emilia – Synergy Mondovì

BCC Castellana Grotte – Olimpia Bergamo

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Materdominivolley.it Castellana Grotte

Peimar Calci – Pool Libertas Cantù

Geovertical Geosat Lagonegro – Kemas Lampiel Santa Croce

Emma Villas Aubay Siena – Sieco Service Impavida Ortona

Classifica:

Siena 38, BCC Castellana 35, Bergamo 33, Ortona 32, Calci 29, Brescia 25, Lagonegro 20, Materdomini Castellana 20, Mondovì 15, Reggio Emilia 9, Cantù 9.