“Dick” Di Battista il leggendario campione di wrestling che non perse mai

PALOMBARO – Richard “Dick” (in realtà si chiamava Domenico Antonio Floriano) Di Battista nacque a Palombaro, in provincia di Chieti, il 5 ottobre del 1920, da Pietrantonio Di Battista (nato a Palombaro l’8 aprile del 1896 – figlio di Domenico e Maria Nicola Ferrari) e da Maria Carmela D’Urbano (nata a Palombaro il 21 giugno 1897 – figlia di Leonardo e Filomena Odorisio). I suoi genitori si erano sposati a Palombaro l’11 marzo del 1915.

Oltre a lui in casa arrivarono altri due figli: Leonard e Mary. All’inizio la famiglia Di Battista si stabilì ad Ardmore in Pennsylvania. “Dick” si diplomò, nel 1938, alla “Lower Merion High School”, frequentò la “Franklin and Marshall Academy” e studiò alla “University of Pennsylvania” (“Masters in Education”). “Dick” dotato di una forza “erculea” si dedicò al wrestling di cui divenne un indiscusso campione (non perse un incontro di wrestling, stabilendo il record tutt’ora imbattuto di 137 vittorie e nessuna sconfitta in carriera). Divenne, nel 1938, il primo campione statale di wrestling della Pennsylvania e campione nazionale delle scuole superiori nel 1939.

Come lottatore della Penn, Dick o “DiBi” come veniva spesso chiamato, fu probabilmente uno dei lottatori più completi nella storia. Con un record imbattuto, vinse il campionato EIWA nel 1941, 1942 e 1943 e conquistò il campionato NCAA nel 1941 e 1942. Dick fece parte delle squadre olimpiche del 1940 e del 1944, anche se i Giochi non si tennero a causa della seconda guerra mondiale. Fu inserito, nel 1974, nella “Pennsylvania Wrestling Hall of Fame”; nel 1990 nella “District One Hall of Fame”; nel 1995 nella “National Wrestling Hall of Fame”; nel 1996 “National Officials Hall of Fame”. Nel 2004 la “Lower Merion School District” istituì il “Dick DiBatista Wrestling Facility”. Nel 2019, all’età di 98 anni, Dick fu inserito nel “Delaware County Chapter della Pennsylvania Sports Hall of Fame”.

È stato sicuramente uno dei più grandi lottatori dei pesi massimi della storia degli Stati Uniti ed è considerato una “leggenda” del wrestling in Pennsylvania. Durante la Seconda Guerra Mondiale servì come tenente nei Marines e fu di stanza nel Sud del Pacifico. Fu insegnante e allenatore, per 37 anni, alla “Lower Merion High School”. Durante la sua vita come studente, lottatore, insegnante, allenatore e ufficiale di wrestling e veterano dei marines si mostrò sempre coraggioso e leale. “Dick” Di Battista morì, aveva 99 anni, il 29 febbraio 2020.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”