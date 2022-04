Diagnosi di cancro, Atleti al tuo fianco incontra gli atleti di Avezzano

AVEZZANO – Solidarietà e rispetto, amicizia e voglia di condividere assieme le difficoltà che la vita può quotidianamente riservare, ma sempre con il sorriso sulle labbra e con la convinzione che le sfide, anche quelle apparentemente più complesse, si possono vincere. Atleti al tuo fianco, la realtà associativa ideata dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo e DAF in psico-oncologia, ha abbracciato gli sportivi marsicani in una due giorni dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione circa il modo di affrontare una diagnosi di cancro.

Giovani, giovanissimi e adulti hanno dunque avuto modo di conoscere nel dettaglio di cosa si occupa Atleti al tuo fianco, anche grazie alla collaborazione con l’associazione di promozione sociale “I Girasoli”, la cui presidente, Benedetta Cerasani, ha accompagnato Tagliapietra durante gli incontri del weekend.

Tagliapietra ha incontrato la società del Pucetta calcio, con le sue realtà dai giovanissimi agli allievi fino alla squadra femminile, poi la squadra di calcio Sampelinese, l’under 17 dell’ISWEB Avezzano Rugby dopo la partita casalinga contro i pari età delle Fiamme Oro, infine i partecipanti al progetto “In forma col fioretto”.

“Il tumore non è contagioso”, ha spiegato Tagliapietra, “abbiamo tutti la necessità di riprenderci il tempo per noi, per assaporare le emozioni, per non nasconderci quando abbiamo l’esigenza di piangere perché il pianto fa parte della nostra vita. Dobbiamo metabolizzare le giornate negative perché fanno parte del nostro vivere. Ma coltiviamo il dialogo, la speranza, il supporto reciproco”.

Il legame tra le due associazioni lo si deve al progetto “In forma col fioretto”, finalizzato a un nuovo modo di concepire la riabilitazione post intervento oncologico al seno, che ha preso piede nel mese di settembre scorso ad Avezzano riscontrando da subito grande partecipazione.