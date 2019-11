Di Pietrantonio campione europeo World Muay Thai Organization

Il giovanissimo campione pescarese ed il suo Maestro Garofalo, in rappresentanza dell’Italia, festeggiano la medaglia d’oro conquistata

PESCARA – Un’altra medaglia pesante per Simone Di Pietrantonio, atleta tesserato ENDAS Abruzzo appena dodicenne del Team Garofalo Martial Arts, che nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2019 ha festeggiato il titolo europeo al campionato organizzato dalla World Muay Thai Organization, che ha visto partecipare innumerevoli gli atleti giunti da Germania, Francia, Inghilterra, Russia, Ucraina, Grecia, Spagna, Cipro e Galles.

In rappresentanza dell’Italia, da Pescara, sono stati presenti Simone Di Pietrantonio, atleta già noto per le sue molteplici vittorie, ed il suo Maestro Andrea Garofalo, responsabile regionale ENDAS per gli sport da combattimento.

Il piccolo campione pescarese incontra la Spagna in semifinale ed ipoteca la vittoria già nel primo round. L’epilogo di un match dominato sui tre round lo vede nettamente vincitore e quindi proiettato nella finalissima dove ad attenderlo troverà un atleta di Cipro.

Simone ha davanti uno degli atleti più forti ed esperti del torneo, con esperienze in grandi circuiti Thailandesi e, per nulla intimorito, l’italiano parte forte e tiene un ritmo altissimo, senza quasi mai tentennare o abbassare la mole di colpi portata. Il verdetto finale lo vede vincitore dopo un incontro entusiasmante.

Simone Di Pietrantonio ed il suo Maestro Andrea Garofalo ottengono così l’ambitissima medaglia d’oro ai campionati europei organizzati dalla World Muay Thai Organization, regalando un grande successo per l’italia degli sport da combattimento.