PESCARA – Nella serata di ieri, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione tramite il portale in uso alla Polizia di Stato che verifica in tempo reale i nominativi degli ospiti nelle strutture ricettive. Nello specifico, la segnalazione era riferita alla presenza in un albergo di Pescara di un uomo destinatario di un mandato di cattura.

Il personale delle Volanti si è portato tempestivamente sul posto per verificare che la persona fosse effettivamente presente presso la struttura ricettiva segnalata. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo e ad accompagnarlo presso gli Uffici della Questura al fine di completare la procedura di identificazione.

Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era da arrestare perché deve scontare la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Messina per i reati di maltrattamenti in famiglia. Pertanto è stato condotto presso la casa circondariale di Lanciano.