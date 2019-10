Delegazione giapponese di Minamishimabara in visita a Chieti

Ha svolto un tour turistico-enogastronomico tra le eccellenze del territorio. Il prossimo novembre una delegazione di soli chef giapponesi si esibirà in città con show cooking alla scoperta del “Somen”

CHIETI – “È in visita a Chieti, dallo scorso sabato 19 ottobre, la nona delegazione giapponese proveniente da Minamishimabara”. Lo rende noto il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ha ricevuto in Comune, con l’Assessore alla Cultura e Promozione Turistica, Antonio Viola, i rappresentanti istituzionali.

«Come ormai consuetudine – commenta l’Assessore Viola – a seguito della sottoscrizione del Patto di Amicizia tra le città di Chieti e di Minamishimabara, anche quest’anno sta facendo tappa in città una delegazione nipponica che soggiornerà a Chieti fino alla giornata di domani. La delegazione istituzionale, guidata dal dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Minamishimabara, Saburo Suga, e dal funzionario dell’Ufficio Commercio, Industria e Turismo, Atsuhiro Yamaguchi, è formata da 5 adulti e quattro studenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni ospiti di famiglie teatine di studenti del liceo G.B.Vico con i quali è in corso uno scambio didattico.

«Già da alcuni anni – prosegue l’Assessore Viola – nel segno del padre gesuita teatino Alessandro Valignano, che per primo giunse in missione in Giappone facendo conoscere al continente asiatico l’Europa e il mondo cristiano, Chieti e Minamishimabara hanno avviato scambi di natura culturale. Dallo scorso fine settimana, al fine di promuovere le eccellenze del nostro territorio, sto guidando personalmente i componenti della delegazione in un tour turistico-enogastronomico alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze della nostra città.

Il prossimo mese di novembre – evidenzia l’Assessore – una ennesima delegazione giapponese, composta da soli chef, farà visita in città dando vita ad uno show cooking con degustazioni di prodotti provenienti dalla cittadina nipponica, in particolare il “Somen”, pasta artigianale utilizzata in una ampia gamma di piatti, adoperando per la preparazione delle pietanze i locali e le cucine di “Academy for me” presso il Centro Commerciale Centauro.

«Siamo sempre più gratificati dei rapporti culturali intrapresi con la città di Minamishimabara – conclude l’Assessore Viola –. Il Patto di Amicizia sottoscritto è uno strumento straordinario di azione interculturale tra popoli».