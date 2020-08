Degrado portici di piazza Salotto a Pescara, misure per il contrasto

Del Trecco: “Passato Ferragosto ci prepariamo all’ultimo giro di boa dell’estate e stiamo già programmando le attività da assumere in settembre e l’attenzione è ovviamente caduta sulla situazione di pesante degrado in cui versano i portici di piazza della Rinascita”

PESCARA – “I portici di piazza Salotto non possono essere la vetrina del degrado cittadino, ma vanno piuttosto adottate misure rigorose che ci permettano un controllo e un ordine costanti nell’area. L’amministrazione comunale s’impegna a effettuare una bonifica settimanale dell’intera area, individuando un giorno fisso per consentire ai residenti di verificare l’operato di Ambiente Spa. Stessa regolarità garantiremo alla manutenzione delle aiuole verdi, così come intensificheremo i pattugliamenti della Polizia municipale per combattere gli accampamenti abusivi dei clochard. Ai residenti chiediamo però collaborazione attraverso tre misure: l’immediata pulizia delle scritte e dei disegni che oggi deturpano le pareti dei palazzi e le serrande di garage e negozi; l’installazione di telecamere; la presenza anche di vigilanti che collaborino con le Forze dell’Ordine quale ‘sentinelle’ contro fenomeni di vandalismo o di microcriminalità. La proposta è stata lanciata nel corso di incontro in cui abbiamo riunito tutti gli amministratori dei condomini di piazza Salotto, lato sud e lato nord, ai quali abbiamo proposto di codificare i reciproci impegni in una convenzione che siamo pronti a sottoscrivere, perché solo la collaborazione tra privati e amministrazione comunale ci permetterà di restituire decoro e dignità all’intera zona”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando l’esito del vertice con gli amministratori di condominio e con il Comandante della Polizia municipale Danilo Palestini.

“Passato Ferragosto ci prepariamo all’ultimo giro di boa dell’estate e stiamo già programmando le attività da assumere in settembre – ha spiegato l’assessore Del Trecco – e l’attenzione è ovviamente caduta sulla situazione di pesante degrado in cui versano i portici di piazza della Rinascita, su entrambi i versanti. Ovunque si vedono, ogni mattina, cartoni abbandonati a terra usati come giacigli nel corso della notte dai clochard, cartoni che vengono rimossi al mattino dagli operatori di Ambiente o dagli stessi vigili urbani e che puntualmente ricompaiono la notte, con i senzatetto che dormono davanti alle vetrine o dinanzi agli ingressi dei palazzi, e sicuramente è una situazione inaccettabile sia per la sicurezza della zona, sia per la dignità di quei clochard. Che, ovviamente, usano quei portici come una latrina e la mattina passanti, commercianti, cittadini avvertono un nauseante odore di urina. Ovviamente degrado chiama degrado e a ciò si aggiungono i writer che hanno sporcato ogni centimetro quadrato delle pareti dei palazzi che circondano la piazza, che ha un problema di fondo, ovvero: la superficie dei portici è proprietà privata dei condomini, dunque gli interventi che possono essere eseguiti dall’amministrazione, in termini di manutenzione, sono limitati. Ma è pur vero che va individuata una soluzione operativa che restituisca decoro alla zona che è il primo biglietto da visita per chi arriva a Pescara e vuole vivere il suo centro commerciale naturale.

La chiave di volta è nell’istituzionalizzazione di una collaborazione attiva tra Comune e privati che può concretizzarsi in alcune misure: l’amministrazione comunale si è già impegnata, nel corso della riunione con gli amministratori di condominio, ad accollarsi l’onere della pulizia ordinaria dell’intera zona, ovvero fisseremo insieme un giorno della settimana in cui, ogni sette giorni, gli operatori di Ambiente Spa provvederanno al lavaggio e alla disinfezione-sanificazione di ogni angolo dei portici; sarà sempre l’amministrazione a garantire la manutenzione costante delle aiuole verdi presenti nell’area, mentre con il comandante Palestini, rafforzeremo il pattugliamento della piazza con la Polizia municipale perché la presenza delle divise è un deterrente naturale. Agli amministratori di condominio abbiamo chiesto però tre impegni: il primo riguarda la pulizia immediata delle serrande dei garage, dei negozi e delle pareti dei palazzi sotto i portici che oggi sono deturpati da scritte e disegni di ogni genere e non offrono un bel colpo d’occhio, peraltro il mantenimento del decoro degli spazi privati è anche un obbligo previsto nel Regolamento di Igiene urbana del Comune di Pescara e che fa capo, in questo caso, ai proprietari dei locali del pianterreno o, in alternativa, a chi li conduce.

In secondo luogo, chiediamo ai condomini di installare telecamere di videosorveglianza che vadano a filmare quanto accade in ogni angolo dei portici, e che andranno a integrare gli impianti che il Comune installerà entro qualche mese, misura che peraltro potrebbe essere integrata dal potenziamento dell’illuminazione privata perché è evidente che, se dinanzi a portone o una vetrina ci sono dei led che sparano mille chilowatt di luce, sicuramente un clochard non andrà a dormire sotto quella luce. Infine chiediamo di integrare il pattugliamento dei nostri vigili con la sorveglianza affidata sempre dai condomini a dei vigilanti, la cui presenza, al pari delle telecamere, avrà un effetto di deterrenza allontanando in modo naturale malintenzionati o piccoli criminali. Le proposte – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – sono già state formalizzate agli amministratori che ora le presenteranno ai propri condomini nel corso delle prossime Assemblee, e il Comune è già pronto a firmare la relativa convenzione. Nel frattempo già stamani abbiamo cominciato con la bonifica, il lavaggio e la sanificazione di tutta l’area dei portici, mentre siamo anche pronti a valutare la proposta avanzata da alcuni amministratori di poter intercludere alcune sezioni dei portici con una rete e un cancello, in modo da garantire il passaggio dei residenti, ma non di chi passa il proprio tempo a deturpare il patrimonio della città”.