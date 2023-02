Deco Amicacci Abruzzo – Santo Stefano Kos Group 48-53

GIULIANOVA – La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo si arrende in casa ad una Santo Stefano Kos Group indomabile, che vince 48-63 gara 1 di semifinale, al termine di un match più equilibrato di quanto dica il punteggio finale. Parte subito forte la squadra ospite, sospinta dai canestri dell’azzurro Sabri Bedzeti, ma l’Amicacci risponde con Benvenuto e gli israeliani Barbibay e Vigoda, chiudendo il primo quarto in scia degli avversari (15-16).

Si riprende con la Santo Stefano che tenta l’allungo, con l’ex Dodò Miceli in serata super al tiro. La squadra di coach Di Giusto riporta il match in parità guidata in attacco dalle giocate di Cavagnini, per poi ribattere colpo su colpo ai canestri dei marchigiani in un avvincente finale di primo tempo (29-29).

Al rientro dall’intervallo l’Amicacci subisce nel pitturato, con gli ospiti che si portano avanti andando a segno con Ghione e Bedzeti. La squadra abruzzese però lotta e si affida al repertorio offensivo di Galliano Marchionni per restare a contatto. Dall’altra parte però c’è uno strepitoso Miceli inffalibile al tiro, bravo a sfruttare gli spazi creati dalle attenzioni difensive della squadra di casa riservate ai temibili lunghi marchigiani. La Santo Stefano prende così il largo in chiusura di terzo quarto (43-52).

L’ultimo periodo vede i tentativi di rimonta dell’Amicacci che però non trova continuità in attacco, permettendo agli ospiti di controllare il vantaggio agevolmente (48-63).

La Deco Metalferro sarà chiamata all’impresa per ribaltare la serie, con gara 2 e l’eventuale gara 3 sul parquet della Santo Stefano Kos Group. Il 4 marzo al PalaPrincipi (palla a due alle ore 15) sarà già una sfida senza appello.

Tabellino

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: Benvenuto 13 (10reb), Marchionni 12, Blasiotti, Messina, Minella, Cavagnini 13 (13reb), Vigoda 6, Hawtin, Baho, Ion, Greco Brakus, Barbibay 4. All. Di Giusto.

Santo Stefano Kos Group: Gray 2, Ghione 10, Tanghe 4, Griffith-Salter, Boccacci, Veloce, Ramos 2, Miceli 25, Giaretti 4, Bedzeti 16, Raimondi, Lopez. All. Ceriscioli.

Serie A – Semifinali Play-off Scudetto

Gara 1 (25/02)

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Santo Stefano Kos Group 48-53

Dinamo Lab Banco di Sardegna – UnipolSai Briantea84 Cantù 49-59

Gara 2 (04/03)

Santo Stefano Kos Group – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

UnipolSai Briantea84 Cantù – Dinamo Lab Banco di Sardegna

Eventuale Gara 3 (18/03)