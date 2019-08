Davorin Kuntic nuovo acquisto del Pescara Basket

Fabbri: “un giocatore completo, che può fare sia il play che la guardia. Parliamo di un giocatore totale, molto serio, che ha già lasciato il segno in Italia“

PESCARA – Pescara Basket inizia con il botto annunciando Davorin Kuntic, esterno classe 1992 in arrivo dal massimo campionato slovacco, già visto all’opera in Italia dove si è rivelato un giocatore devastante. Kuntic ha sposato il progetto e sarà un giocatore biancazzurro a prescindere dalla categoria in cui sarà ammessa Pescara Basket. La speranza, ovviamente, è quella di vederlo fare la differenza in C Gold per regalare emozioni alla piazza adriatica.

Finchè in serie B non saranno ammessi gli stranieri, i campionati di serie C potranno sempre contare su giocatori di categoria superiore e classe sopraffina. Questo è il caso di Davorin Kuntic, già visto all’opera in C Silver a La Spezia (a 17 punti di media per ogni allacciata di scarpe) e in C Gold a Cernusco, dove ha realizzato 15 punti di media in quattordici partite giocate, prima di firmare con il BK Iskra Svit nella massima serie slovacca, dove si è ritagliato uno spazio importante.

Kuntic è nato a Subotica nel 1992 e ha il doppio passaporto serbo-ungherese. Ha giocato anche nella NBL, il massimo campionato bulgaro, con lo Spartak Pleven e ha militato anche in Serbia e in Ungheria. Tantissima esperienza cestistica, dunque,per un giocatore che farà innamorare il pubblico adriatico.

Coach Fabbri si è espresso così sul ragazzo: “un giocatore completo, che può fare sia il play che la guardia. Parliamo di un giocatore totale, molto serio, che ha già lasciato il segno in Italia. Chi lo ha conosciuto ce ne ha parlato benissimo, davvero il ragazzo ha lasciato una traccia molto positiva dove ha giocato. Punteremo molto su di lui, mi aspetto tanto da un ragazzo con le sue qualità e la sua esperienza. Il pubblico di Pescara potrà ammirare un giocatore dal grandissimo talento”.