I dati del turismo a Roseto nel 2024 e le idee per il 2025

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 2025 si prospetta come un anno più che positivo per il turismo a Roseto degli Abruzzi. I dati della Regione Abruzzo, riguardanti il periodo che va da gennaio a settembre scorsi, sono stati presentati mercoledì sera dall’Assessore Annalisa D’Elpidio nel corso del Tavolo del Turismo che si è tenuto in Sala Giunta. Numeri importanti che mostrano un incremento significativo sia per quanto riguarda gli arrivi che sul fronte delle presenze turistiche, a testimonianza del crescente appeal della località balneare abruzzese.

I DATI

Rispetto al 2023 si registra, nel corso dei primi 9 mesi dello scorso anno, un aumento del 9,30% degli arrivi, con un totale di 73.311 turisti che hanno scelto Roseto come meta delle loro vacanze (nei primi 9 mesi del 2023 sono stati 66.494). Ancora più rilevante è la crescita delle presenze, che ha toccato quota 482.708 unità (a fronte dei 411.381 dei primi nove mesi del 2023), con un incremento del 14,78%.

L’analisi dei dati mensili evidenzia una crescita importante anche in bassa stagione e, soprattutto, nel corso dei mesi estivi. In particolare, si registrano incrementi percentuali a doppia cifra nei mesi di giugno (+16,32% arrivi, +11,16% presenze), luglio (+15,50% arrivi, +26,36% presenze), agosto (+9,50% arrivi, +12,90% presenze) e settembre (+12,63% arrivi, +29,73% presenze).

I FATTORI DEL SUCCESSO

Il successo turistico di Roseto è da attribuire a diversi fattori, tra cui spiccano sicuramente la bellezza del litorale e dell’entroterra e la ricca offerta di servizi con numerose strutture ricettive, ristoranti, bar e locali notturni che soddisfano le esigenze di ogni visitatore. Ad influire, ovviamente, la valorizzazione del territorio e l’organizzazione di eventi da parte dell’Amministrazione Comunale che è riuscita a proporre un calendario di manifestazioni diffuso su tutto l’anno e su tutto il territorio. Un cartellone caratterizzato anche da eventi di livello capaci di attirare migliaia di visitatori e appassionati.

Fondamentale, infine, è stato anche il ruolo di promozione svolto dal portale Visitroseto.it sia sui canali tradizionali che sui Social Network. Ad esempio, le visite complessive sul sito web sono cresciute in un anno quasi del 200%, mentre negli ultimi 16 mesi il numero di impressioni sui risultati di ricerca Google delle pagine del portale Visitroseto.it ha toccato 2,28 milioni di visualizzazioni. Così come sono cresciute le visite ai profili Facebook e Instagram e i follower acquisiti. Infatti, nel corso del 2024 le pagine Facebook e Instagram hanno raggiunto più di mezzo milione di utenti.

“I dati presentati confermano che Roseto degli Abruzzi è una delle mete turistiche più ambite d’Abruzzo. Questo risultato è frutto di un impegno costante dell’Amministrazione Comunale, che ha lavorato alacremente per valorizzare le potenzialità del nostro territorio e della sinergia avviata con gli altri Comuni della Costa teramana nell’ambito dell’ATS “Riviera del Gigante” – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Solo grazie al lavoro di squadra, sia a livello locale che a livello intercomunale, si possono raggiungere risultati così importanti. Siamo determinati a proseguire su questa strada, investendo in nuovi progetti e iniziative che possano rendere Roseto una destinazione ancora più attrattiva. Crediamo fermamente nel potenziale turistico del nostro territorio e, per questo motivo, abbiamo stanziato importanti risorse per realizzare progetti che stanno rendendo la nostra città ancora più attrattiva, dando importanza anche alle manutenzioni e al decoro, fondamentali per una città turistica come la nostra. Siamo convinti che questi investimenti ci permetteranno di consolidare il trend positivo e di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori”.

“Questi dati sono per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo lavorato sodo per promuovere Roseto a livello nazionale e internazionale, e i risultati ci danno ragione – aggiunge l’Assessore Annalisa D’Elpidio – Guardando al futuro, abbiamo in programma numerosi progetti per migliorare l’offerta turistica e consolidare il nostro successo perché il nostro obiettivo è quello di rendere Roseto una destinazione di eccellenza, capace di soddisfare le esigenze dei turisti in tutti i mesi dell’anno. Per questo, allo stesso tempo, proseguiremo nel virtuoso percorso di destagionalizzazione avviato dalla nostra Amministrazione Comunale”.

IL TAVOLO

Al centro del dibattito del Tavolo del Turismo di Roseto degli Abruzzi anche la programmazione delle attività turistiche per l’anno 2025 e l’implementazione di nuove strategie per valorizzare il territorio e attrarre un numero sempre maggiore di visitatori.

Tra le questioni sollevate quella relativa all’accessibilità alla zona nord della città durante gli eventi e il mercato del giovedì che si svolgono nella zona centrale del lungomare cittadino. L’Assessore Annalisa D’Elpidio ha risposto evidenziando che si sta lavorando a soluzioni alternative per i mesi estivi e in caso di chiusura del lungomare per manifestazioni.

E’ stato illustrato, poi, il report delle attività di Visit Roseto, come richiesto nelle precedenti riunioni del Tavolo ed è stato presentato il nuovo brand Riviera del Gigante, sviluppato dall’ATS Città della Costa, che sarà presentato ufficialmente alla BIT di Milano nel febbraio 2025, insieme al relativo portale. Successivamente, il brand verrà presentato anche a tutti gli operatori locali.

L’Assessore ha ricordato la disponibilità di una somma pari al 25% dell’incasso della Tassa di Soggiorno per le attività del Tavolo e si è discusso della possibilità di finanziare un servizio di navetta turistica, utilizzando mezzi sostenibili. D’Elpidio ha evidenziato, successivamente, le azioni già pianificate dall’Amministrazione sul tema della manutenzione e del decoro, in seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, che prevede somme significative per questi interventi.

L’Assessore ha aggiornato il Tavolo sulla “Visit Roseto Card”, deliberata nelle precedenti riunioni: il servizio è stato affidato e verrà presentato agli operatori nelle prossime settimane, per essere pienamente operativo nella stagione turistica 2025. Comunicata, infine l’intenzione di intervenire sulla gestione dello IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) sottolineando che si tratta di uno strumento fondamentale di promozione da valorizzare ulteriormente.