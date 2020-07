Dati prestazioni emergenziali INPS Covid19 al 5 luglio 2020 in Abruzzo

REGIONE – Questi i dati aggiornati al 5 luglio 2020 sulle principali prestazioni emergenziali erogate dall’Inps Abruzzo, che continua, con il presente comunicato, a dare contezza pubblica del suo lavoro. I dati rilevano l’impegno profuso dalle Sedi INPS, confermato dagli indici positivi (anch’essi appositamente rilevati nelle tabelle) relativi alle lavorazioni definite delle domande di cassa integrazione e dei flussi di pagamenti pervenuti, come riportato nelle tabelle sottoindicate.

Si rileva che, nel contesto emergenziale attuale, è apparsa utilissima ed efficace la sinergia tra INPS e le Aziende, i cui rapporti, sin dall’inizio del periodo, si sono basati su una fattiva cooperazione, finalizzata alla risoluzione di quelle specifiche questioni tecniche (segnalazioni di IBAN errati, sovrapposizioni di periodi, ecc.) che non hanno consentito, in qualche caso, momentaneamente, la definizione dei flussi di pagamento.

Durante questo periodo l’Istituto ha assicurato l’informazione ai cittadini attraverso i propri servizi telefonici e servizi telematici (centralino telefonico, app mobile e sito web istituzionale); appare ora opportuno sottolineare che da mercoledì 1° luglio 2020, le sedi INPS abruzzesi hanno esteso il servizio d’informazione anche alla modalità in presenza fisica dei cittadini presso i propri sportelli, esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione.

Detti accessi sono garantiti attraverso l’adozione delle misure di sicurezza previste, relative:

al distanziamento interpersonale,

all’accesso contingentato per il rispetto del divieto di assembramento,

all’uso obbligatorio della mascherina,

alla rilevazione della temperatura corporea all’atto dell’accesso.

Si ricorda che gli appuntamenti possono essere prenotati tramite:

Contact Center INPS numero telefonico 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile; sito internet dell’Istituto (www.inps.it) – secondo il percorso: Home / Prestazioni e servizi / Tutti i servizi / Le Sedi INPS; App Inps Mobile, scaricabile su smartphone e disponibile per sistemi Android e iOS; richiesta della prenotazione direttamente presso la sede.

Il servizio di informazione per appuntamento, tramite prenotazione, consente, qualora l’utente non volesse recarsi presso la sede Inps, la possibilità che l’informazione si svolga:

tramite videochiamata nel giorno e nell’ora prenotata;

tramite contatto telefonico nel giorno e nell’ora prenotata.

Si segnala, con riferimento alle tabelle di domande di Cassa Integrazione salariale (tabelle n. 1, 2 e 3), che i dati evidenzino una ridotta e marginale quota residua di domande non lavorate e/o di modelli SR41 non definiti; si rappresenta che – per i casi di cui trattasi – dovute a cause, molto spesso esogene all’Istituto che si illustrano a margine di ciascuna tabella, l’Inps si è adoperato e si sta adoperando per risolvere, assieme alle aziende istanti e/o gli altri attori istituzionali, le problematiche e la definizione delle prestazioni.

Domande di Cassa Integrazione in deroga (CIGD).

Si precisa che il dato relativo alle domande pervenute e non lavorate deriva in buona parte dalla presenza di domande di aziende che: 1) godono della copertura di fondi bilaterali di categoria e sono state erroneamente trattate come domande di cassa in deroga; ovvero 2) sono riferite a posizioni aziendali errate o cessate ovvero 3) trattasi di domande comportanti periodi superiori alle 9 settimane previste dalle norme. Per queste domande la Regione Abruzzo, a seguito di apposita segnalazione dell’Istituto, si sta già attivando con le aziende per riformulare o correggere le domande di Cassa in Deroga.

CIGD – dati al 5 luglio 2020 PROVINCIA DOMANDE CIGD pervenute Numero lavoratori interessati DOMANDE CIGD lavorate Numero lavoratori interessati FLUSSI SR41 Pagamenti contenuti negli SR41 Pervenuti Definiti Pervenuti Definiti CHIETI 3.701 9.293 3.589 9.012 4.176 3.852 14.789 14.073 L’AQUILA 1.078 2.732 1.074 2.722 2.098 2.098 4.637 4.623 SULMONA 670 1.525 644 1.466 1.349 1.042 4.046 3.124 AVEZZANO 1.160 2.563 1.160 2.563 2.262 2.262 5.574 5.527 L’AQUILA prov 2.908 6.820 2.878 6.751 5.709 5.402 14.257 13.274 PESCARA 3.724 9.389 3.574 9.011 5.392 5.082 13.480 12.956 TERAMO 3.369 7.801 3.356 7.771 6.352 6.339 11.533 10.849 REGIONE (*) 13.702 33.303 13.397 32.544 21.629 20.675 54.059 51.152 Indici INPS di efficienza (*) 97,8 (**) 95,6 (*) Domande autorizzate/Domande pervenute

(**) mod. sr41 definiti/mod. sr41 pervenuti

Domande CIGO/FIS.

Si precisa che il dato relativo alle domande pervenute e non lavorate (in quanto non lavorabili) deriva per buona parte da posizioni aziendali non corrette, già segnalate ai datori di lavoro e/o ai loro consulenti del lavoro (si tratta soprattutto aziende che operano in settori economici che non sono tenuti alla contribuzione per la cassa integrazione o per il Fondo di integrazione salariale; ovvero di errori nella indicazione della matricola aziendale con conseguente impossibilità di gestione informatica della domanda; ovvero ad errate comunicazioni da parte delle aziende degli orari contrattuali; ovvero a domande relative a periodi superiori alle prime 9 settimane. Per tutte queste tipologie di anomalie sono stati richiesti i necessari chiarimenti alle aziende/consulenti e si attendono i relativi riscontri per la definizione delle istanze).

FIS – dati al 5 luglio 2020 PROVINCIA DOMANDE FIS Pervenute Numero lavoratori interessati DOMANDE FIS lavorate Numero lavoratori interessati (a) di cui colonna (a) lavoratori con pagamento diretto di cui colonna (a) lavoratori con pagamento a conguaglio FLUSSI SR41 Pagamenti contenuti negli SR41 Pervenuti Definiti Pervenuti Definiti CHIETI 1.667 20.838 1.573 19.663 12.977 6.685 2.683 2.483 11.077 10.624 L’AQUILA 547 7.814 400 5.714 4.286 1.429 823 823 4.441 4.436 SULMONA 164 2.733 96 1.600 1.472 128 190 172 2.853 2.395 AVEZZANO 282 4.029 183 2.614 1.961 654 356 356 3.533 3.529 L’AQUILA prov 993 14.576 679 9.929 7.718 2.210 1.369 1.351 10.827 10.360 PESCARA 1.535 22.910 1.174 17.522 12.791 4.731 4.762 4.365 11.905 10.933 TERAMO 1.104 12.132 831 9.132 7.671 1.461 2.117 2.112 8.106 7.893 REGIONE 5.299 70.456 4.257 56.245 41.158 15.088 10.931 10.311 41.915 39.810 Indici INPS di efficienza (*) 80,3 (**) 94,3 (*) Domande autorizzate/Domande Pervenute (**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti

Relativamente ai pagamenti della CIGD, CIGO e FIS (°°) si precisa che il dato relativo ai modelli SR41 pervenuti e non ancora definiti deriva per la maggior parte da posizioni individuali di lavoratori per i quali sono state rilevate alcune criticità; più specificatamente, si tratta di casi diversi, per esempio: i casi di codici fiscali di lavoratori bloccati dal sistema informatico in quanto lo stesso rileva incoerenza tra l’iban e i dati anagrafici del lavoratore interessato; oppure per mancata indicazione del codice fiscale o dell’iban di alcuni dei lavoratori inseriti nel flusso dei pagamenti; ovvero per errato abbinamento (errore di codice) tra il flusso dei pagamenti trasmesso e l’autorizzazione concessa ad usufruire della cassa integrazione; ovvero pagamenti richiesti per un numero di ore superiori a quelle autorizzate. Per tali casi e per altri di minore frequenza, l’Istituto ha già segnalato ai datori di lavoro e/o loro consulenti tali situazioni bloccanti per le quali si è in attesa dei necessari riscontri che consentiranno man mano la definizione dei pagamenti.

NASPI dati al 5 Luglio 2020 PROVINCIA DOMANDE pervenute DOMANDE evase

(definite, in pagamento o respinte) CHIETI 6.453 5.630 L’AQUILA 1.772 1.718 SULMONA 1.512 1.346 AVEZZANO 2.400 2.221 L’AQUILA prov 5.684 5.285 PESCARA 5.621 4.653 TERAMO 6.880 5.808 REGIONE 24.638 21.376 86,76 %

Bonus Baby Sitter / Bonus centri estivi

al 5 luglio 2020 (*) Sedi pervenute in istruttoria definite Chieti 4.213 172 4.041 L’aquila 3.132 183 2.949 Pescara 4.412 222 4.190 Teramo 4.768 299 4.469 Regione 16.525 876 15.649 94,7 %

(*) i dati riportati nel presente comunicato sono comprensivi anche di quelli relativi al Bonus Centri Estivi.