Dante Buccelly cadde eroicamente, con la divisa dell’aviazione americana

Buccella cadde eroicamente durante la Seconda Guerra Mondiale. I suoi genitori erano emigrati da Alanno in provincia di Pescara

ALANNO – Dante H. Buccelly (in realtà il cognome italiano era Buccella) nacque il 31 ottobre del 1922 in Connecticut figlio di Liberato e Antonietta Grande. Il padre era nato ad Alanno, in provincia di Pescara, in “via Santa Maria del Carmine”, il 10 febbraio del 1882, da Liberato (“contadino” – morì il 16 agosto del 1881 e per questo al bambino fu dato lo stesso nome) e Maria D’Alberto (“tessitrice”).

Oltre a Dante arrivarono altri cinque figli: Dora (1919-1921), Orlando (1921-2012), Robert (1930-2018), Eva e Ada. Negli Stati Uniti Liberato, il padre, gestì un negozio di alimentari a Shelton, Contea di Fairfield, in Connecticut. Dante prima della chiamata alle armi risiedeva nella contea di Fairfield. Si arruolò nell’esercito, il 17 novembre 1942, ad Hartford in Connecticut. Al momento del suo arruolamento lavorava, a Shelton, come lucidatore di metalli. Dante prestò servizio, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella U.S. Army Air come Sergente Maggiore del “738th Bomber Squadron” (738° Squadrone Bombardieri) nel 454° Gruppo Bombardieri.

Dante Buccelly morì, in Europa, durante una pericolosa e volontaria azione di guerra il 22 giugno del 1944. Il suo nome è riportato nel “Veterans Memorials” di Shelton costruito in onore dei caduti durante la Seconda Guerra Mondiale dove una scritta recita: “Freedom is Not Free”. A Dante H. Buccelly andò, “alla memoria”, il prestigioso “Purple Heart” (decorazione delle forze armate statunitensi assegnata in nome del Presidente soldati feriti o uccisi in servizio nelle forze armate).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”