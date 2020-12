“Dante arriva al Borgo”: presentazione del calendario 2021

Giovedì 10 dicembre gli studenti del Liceo di Città Sant’Angelo reciteranno nel borgo messaggi d’amore e di vita inseriti in un calendario realizzato da loro

CITTÁ SANT’ANGELO – Dante Alighieri arriverà a Città Sant’Angelo e lo farà attraverso messaggi d’amore e di vita dall’Inferno, presenti nel calendario 2021 realizzato dagli studenti della classe 4F del Liceo Economico-Sociale di Città Sant’Angelo. Il calendario verrà presentato giovedì 10 dicembre dalle 9 alle 12, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, in angoli suggestivi del borgo angolano dagli stessi studenti che, divisi in gruppi, nel rispetto delle norme anti-Covid, reciteranno versi e messaggi d’amore e di vita del poeta toscano, rielaborati da loro.

“Lo scopo – come ci dice la prof.ssa Franchi che ha curato l’iniziativa insieme alla dirigente scolastica, prof.ssa Lorella Romano, – è quello di promuovere l’arte e la cultura, e nello stesso tempo, valorizzare il borgo di Città Sant’Angelo. Ci sarà una diretta facebook da varie postazioni tra cui lo spazio antistante la Collegiata di San Michele, il Belvedere e Piazza Garibaldi e sulle mura dello storico Liceo Spaventa verrà proiettato il video della diretta. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione e marketing culturale e professionale che è parte delle competenze che vengono sviluppate dal Liceo Economico Sociale dell’Istituto Angolano e il ricavato della vendita dei calendari verrà destinato a buoni per l’acquisto di libri e altro materiale scolastico per le future prime del Liceo di Città Sant’Angelo”.