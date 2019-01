Daniele Oliveri a “Tre Soldi” su Radio Rai 3

Un allievo del CSC Abruzzo racconta come viaggiare nell’Italia della new economy, da lunedì in onda

L’AQUILA – Un viaggio che dalla Sicilia arriva in Veneto, a bordo di qualsiasi mezzo possibile. A percorrere e raccontare questi chilometri è Daniele Oliveri, uno studente del corso di Reportage della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia che, da lunedì, avrà un suo spazio su Radio Rai 3 nella trasmissione Tre soldi.

Dopo la messa in onda degli audio documentari realizzati dagli allievi della Scuola nazionale di cinema aquilana negli anni scorsi, il 2019 si apre con tre giorni, 21, 23 e 24 gennaio, dedicati ad altrettanti audio documentari per il ciclo ‘In viaggio tra le nuove economie’. Un percorso di scoperta delle persone e dei modi diversi di viaggiare, accomunati dalla ricerca dell’autosufficienza, nato nel laboratorio di Audio documentario, curato da Daria Corrias.

I tre appuntamenti iniziano con la partenza da Palermo. Si passa per Roma per arrivare a Pescara e a San Severo e poi in Veneto, a Padova. Daniele offre agli ascoltatori una guida su come districarsi tra i differenti modi di muoversi a iniziare dai più comuni treni, ostelli e pullman, specchio dell’economia di mercato a cui siamo abituati. La seconda tappa da Pescara a San Severo e Rimini ci parla di carsharing e airbnb, servizi offerti da privati per privati, ma con la “supervisione” di grandi compagnie del web: viaggi nell’economia della condivisione a scopo di lucro. Terza e ultima tappa fino a Padova con gli ultimi mezzi disponibili: l’autostop e il couchsurfing cioè alloggiare gratis a casa di sconosciuti, è quindi il caso di individui che danno e ricevono senza troppi calcoli in una ‘economia del dono’ ancora da verificare nella sua praticabilità.

I tre audio documentari si possono ascoltare alle 19.50 su Rai Radio 3 il 21, 23 e 24 gennaio, oppure in podcast nella galleria dedicata al ciclo sul sito di Tre Soldi.