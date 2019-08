Dall’ulivo millenario all’elmo ostrogoto della Riserva Borsacchio

Venerdì 16 Agosto 2019 grande evento nella Riserva Borsacchio per promuovere il territorio. Il programma completo della giornata

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 2019 è stato l’anno dei record per la Riserva Borsacchio. Nonostante le difficoltà, il lavorare da volontari senza contributi, senza la sede promessa dal comune. Le Guide del Borsacchio hanno scelto nel 2019 di partire con le attività da gennaio per destagionalizzare il turismo e creare un circolo virtuoso per le attività della Riserva.

Da gennaio ad oggi fra escursioni, laboratori, manifestazioni, pulizie a mano e progetti di tutela abbiamo già coinvolto oltre 5000 persone. Da ricordare l’arrivo di delegazioni di docenti dalla Germania per programmare il 2020 e gite scolastiche da regioni vicine e lontane. Quest’anno perfino da Piacenza una scolaresca ha deciso di prenotare a Roseto e visitare la Riserva Borsacchio.

Numeri importanti che sono destinati a crescere.

Il 16 Agosto 2019 dalle ore 17.30 si terrà un altro evento unico e di livello Regionale alla scoperta dell’ulivo Millenario della Riserva Borsacchio con una escursione lungo l’antica via romana fino al sito archeologico dove è stato ritrovato il famoso elmo ostrogoto, oggi in esposizione permanente al museo di storia di Berlino.

Il raduno è previsto a distributore IP posto davanti l’ulivo al centro della riserva sulla SS16 (a fianco il Ristorante Barbacoa).

Da li guide esperte in erbe ed archeologi guideranno il gruppo in questo cammino unico e dimenticato fino al sito archeologico con esposizione di documenti e riproduzioni uniche dell’elmo. Daremo poi voce ai discendenti dello scopritore per conoscere aneddoti e curiosità.

Ovviamente l’evento è gratuito ed aperto a tutti.

Organizzato WWF, Guide Del Borsacchio In collaborazione con le grandi associazione ambientaliste: Legambiente, Italia Nostra, Centro Studi Cetacei e con le associazioni di tutela ambientale come le Guardie Ambientali e delle Giacche Verdi e con l’Oasi WWF Calanchi di Atri, FIAB, AMP Con la partecipazione del Circolo Chaikana, Abruzzo Beni Comuni, No Triv, Guide del Cerrano, Brucare, Positivamente e con l’aiuto dei richiedenti asilo del Residence Felicioni.

Patrocinato da Regione Abruzzo e Provincia di Teramo

PROGRAMMA

17.30 Raduno al distributore IP (Il secondo sulla ss16 fra Cologna e Roseto. Quello con il Bar a fianco del Barbacoa Ristorane.

Posizione Maps: IP

Località San Martino, 64026 Roseto degli Abruzzi TE

https://maps.app.goo.gl/b8gdZi7LZGzMuEtR6

17.45 visita all’ulivo millenario

18.00 Partenza

18.30 arrivo al sito archeologico ed incontro con archeologi ed eredi dello scopritore.

19.30 rientro