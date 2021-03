“Da Capo”, un canto di speranza da L’Aquila a Bergamo

L’AQUILA – Da L’Aquila a Bergamo, un canto di speranza per commemorare il 18 marzo di un anno fa. Il risultato, oggi, non può che emozionare. Auditorium del Parco di L’Aquila, Luglio 2020. Sul set del cortometraggio “Da capo”, firmato dal regista Paolo Santamaria, l’attore Nicola Nocella si abbandona, in uno dei rari momenti di pausa, ad una performance live del brano Bergamo, celebre canzone dei tanto amati Pinguini Tattici Nucleari. Il risultato, oggi, non può che commuovere.

A distanza di un anno dalle drammatiche immagini di Bergamo, quest’attimo rubato appare come un segno di speranza, un filo rosso ad unire due città così duramente colpite dalle due ondate pandemiche. Un prezioso momento di spontaneità che sboccia nel punto di intersezione di molteplici circostanze creative. Un urlo liberatorio che sa di speranza. “mi sembrava un bel ricordo da condividere, in un giorno di memoria come questo, un abbraccio virtuale a Bergamo e a quel 18 marzo di un anno fa… Scene da film, impresse nella memoria di tutti noi, a cui spero di non dover più assistere”.

VIDEO: https://www.facebook.com/paolosantamariadirector/videos/125912542755425/

CHI É NICOLA NOCELLA

Al cinema è protagonista nel 2010 di un’interpretazione che lo premierà con il Nastro d’argento come migliore attore esordiente per Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Nel 2011 si aggiudica nuovamente il Nastro d’argento come migliore attore protagonista per il cortometraggio Omero bello di nonna. Nel 2018 è finito nella cinquina dei David di Donatello 2018 come migliore attore protagonista.