Una cupola geodetica di bambù al Parco dell’Annunziata di Giulianova

GIULIANOVA – Domenica 22 verrà montata ed istalla la cupola geodetica di bambù col giunto reciproco di Leonardo ideata dall’Architetto Biagio Di Carlo. Il progetto della cupola è stato donato dall’architetto Di Biagio alla città di Giulianova e la relazione tecnica è stata curata dagli architetti Alberto Piccinini e Barbara Mercuri.

Per tutti coloro che vorranno partecipare l’incontro, per le fasi di montaggio, è alle ore 8:30 al Parco dell’Annunziata. La cupola interamente fatta di bambù ha un diametro di 12 metri per 4 metri di altezza e potrà ospitare al suo interno piccoli spettacoli, eventi ed esposizioni.

Parteciperanno al montaggio della cupola i Boy Scout di Giulianova, il gruppo “andiAMO a Camminare”, tanti amici del quartiere ed inoltre sono invitati tutti coloro che vogliono dare una mano ed anche i bambini che parteciperanno così ad un’esperienza unica.