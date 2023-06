“CulturAurum – Estate 2023”: il programma eventi a Pescara

PESCARA – Il programma allestito per l’estate 2023 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara nel suggestivo scenario dell’Aurum prevede decine di appuntamenti di arte, musica, spettacolo ed editoria, ma anche laboratori e mostre. “CulturAurum – Estate 2023” si snoderà nel periodo compreso da domani, 21 giugno, al 23 settembre 2023, in un arco di 64 giorni con 36 eventi già programmati.

“L’Aurum è la casa dell’arte e della cultura – lo ha così definito l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – Anche per l’estate 2023 abbiamo realizzato un programma molto fitto di appuntamenti, che andranno in parallelo con tutti gli altri che caratterizzeranno la bella stagione nella nostra città. Ci sarà la possibilità, ed è una nostra precisa volontà, che il calendario venga integrato nelle prossime settimane. Ma sempre con proposte di grande qualità che sono il punto fermo sul quale abbiamo lavorato. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per realizzare un programma omogeneo di eventi che certamente sarà una guida all’intrattenimento e alla cultura per i nostri concittadini e per i tanti turisti che aggiungeranno Pescara in questa stagione. Con “CulturAurum – Estate 2023” Pescara si caratterizzerà come città degli eventi, non solo con i grandi concerti che caratterizzano l’estate ma anche per manifestazioni più specifiche di arte e di cultura”.

In calendario spiccano – a giugno – gli appuntamenti con il 50° Premio Flaiano

(le premiazioni delle sezioni Poesia e Narrativa) i concerti dell’Orchestra 12 Note e dell’Orchestra Ucraina di Kyiv Virtuosi a cura della “Coop. sociale Camilla”; a luglio lo spettacolo teatrale “Up&Down” con Paolo Ruffini , i concerti dell’Orchestra da Camera Fedele Fenaroli e dell’Ensemble Imago con “Concerto Morricone”, la prestigiosa rassegna Concerti Sotto le Stelle. Numerose già a partire da questo mese sono le rassegne in programma: il Diorama Festival, Il Gala della Danza (Campus estivo internazionale) e il “Flute Festival”. Ma a leggere il cartellone, c’è davvero e ancor di più per accontentare tutte le preferenze del pubblico, con eventi quasi quotidiani che metteranno in luce il meglio delle produzioni locali e non.

“Mi piace sottolineare – ha concluso l’assessore Maria Rita Carota – come CulturAurum diviene e diverrà fino a settembre anche il palcoscenico preferenziale delle migliori espressioni artistiche e culturali della nostra regione”.

Domani CultuAurum 2023 si apre intanto con la Mostra documentaria (Archivio di Stato) in occasione della Festa della Musica.

PROGRAMMA EVENTI CULTURALI A PESCARA – ESTATE 2023

Giugno (6 giornate – 6 eventi)

21.06 Archivio di Stato – Mostra documentaria in occasione della Festa della Musica

22.06 Fondazione Flaiano – Concerto Orchestra 12 Note

23.06 Fondazione Flaiano – 50° Premio Flaiano – Sez. Poesia – Premiazione

24.06 Concerto di beneficenza per l’Orchestra Ucraina Kyiv Virtuosi a cura della “Coop. sociale Camilla”

25.06 Fondazione Flaiano – Sez. Narrativa – Premiazione

30.06 Diorama Festival – a cura di Diorama Aps

Luglio (29 giornate – 22 eventi)

01.07 Ass. Scuola Sport Accademia – Spettacolo di danza “The Greatest show case”

02.07 Parco della Maiella – Il giorno del Parco Nazionale della Maiella con il Concerto dell’Orchestra da Camera Fedele Fenaroli

03.07 Spettacolo teatrale “Up&Down” con Paolo Ruffini

04.07 Ensemble Imago “Concerto Morricone” a cura della Fondazione Flaiano

Dal 05.07 al 07.07 Oscar Pomilio Forum “UEN Summit”

07.07 Associazione LIVE – Concerto Orchestra Giovanile del Progetto “Suoniamo Insieme”

08.07 Concerti Sotto le Stelle: Ritmi balcani FRANCESCO TIZIANEL, JOSIP DRAGNIC QUARTET

09.07 Concerto Colibrì Ensemble “Morricone tribute”

10.07 Concerto “Note di speranza” – Orchestra Giovanile Rossini

Ass.ne Fintred Pescara per la promozione della donazione organi

11.07 Concerti Sotto le Stelle: Jazz & Brasil GEOFF WARREN QUARTET, CHOROCARIOCA

12.07 Accademia Musicale di Spoltore – Spettacolo di Musica e Danza

13.07 Concerti Sotto le Stelle: Arte a sei corde BOBBY ROOTVELD & SANNA VAN ELST

QUARTETTO ANIMULA

16.07 Concerti Sotto le Stelle: All’Opera: colori e armonie della terra andalusa ROSELLA MASCIARELLI, MICHELA DE AMICIS & ANGELA PETACCIA, LUIS SANTANA & JOSÈ MANUEL CUENCA

17.07 Consegna Tesi dell’Università Europea del Design con sfilata di abiti degli stilisti emergenti

18.07 Concerti Sotto le Stelle: Tanghi e milonghe MICHELE PAOLINO & DAVIDE DI IENNO

FOUR FOR TANGO

20.07 Concerti Sotto le Stelle: Italia & España, STEFANO BARBATI TRIO, FERNANDO ESPÌ

21.07 Gala della Danza – Campus estivo Internazionale

22.07 Concerti Sotto le Stelle Passione! WILLIAM JENKS, SARITA SCHENA, VINCENZO ABBRACCIANTE & MERIDIES CELLO ENSEMBLE

Dal 23.07 al 29.07 Festival del Liberty a cura dell’Amministrazione Comunale di Pescara

30.07 Concerti Sotto le Stelle: America latina & tradizioni mediterranee, ANTONIO CIPRIANI QUINTET, MAQUAM ARENARIA

31.07 Rotary Pescara Ovest – Spettacolo Musicale dell’orchestra “Lo que vendrà” e presentazione del progetto inclusivo “L’oltre tango … dimenticando la parola impossibile”

Agosto (17 giornate – 4 eventi)

Dal 01 al 04.08 Associazione Laboratorio D’Arte di Giorgio del Bono – Collettiva d’Arte contemporanea dedicata alla Pineta

Dal 04.08 al 08.08 Pescara Flute Festival – Ass. Il Canto del Vento con il maestro Marco Felicioni

Dal 19.08 al 26.08 Mostra collettiva Ass. L’Incontro degli Artisti di Gianfranco Zazzeroni “L’Immaginario 8 – Poesia e Arti Visive – Picasso a 50 anni dalla morte”

27.08 “Bollicine d’Abruzzo” a cura dell’Associazione italiana sommelier – delegazione di Pescara – in collaborazione con la Regione Abruzzo

Settembre (12 giornate – 4 eventi)

Dal 02.09 al 10.09 Festival dannunziano a cura della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara

Dal 21.09 al 23.09 Mirus “Abruzzo Economy Summit”

Dal 22.09 al 23.09 Archivio di Stato – iniziative in occasione delle Giornate europee del patrimonio

23.09 Moto Club Castellamare Adriatico – Conclusione della rievocazione storico culturale della Coppa Roma – Castellamare Adriatico (19.08.1923) – Esposizione di motociclette e sidecar d’epoca