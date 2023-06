2° Raduno Moto Guzzi ad Avezzano: il programma

AVEZZANO – Domenica 25 giugno, a partire dalle 9, all’Aeroporto dei Parchi di Preturo (L’Aquila), prenderà il via la seconda edizione del “Raduno Moto Guzzi – Città di Avezzano”. L’appuntamento richiamerà tutti i fans e i collezionisti della celebre motocicletta (che nel 2021 ha festeggiato i 100 anni di storia), che arriveranno anche da fuori regione con numerosi esemplari (storici e moderni) prodotti dalla celebre ditta italiana fondata nel 1921 da Giorgio Parodi e Carlo Guzzi.

Il programma prevede il raduno, alle ore 9, all’aeroporto dei Parchi Preturo. E’ stata scelta questa località in omaggio al Centenario dell’Aeronautica Militare e al fatto che il fondatore della Guzzi, Giorgio Parodi, è stato un aviatore. Alle 10.30 è atteso l’intervento di Elena Bagnasco, nipote di Parodi, cui si devono diversi modelli di Moto Guzzi.

Quindi i partecipanti sfrecceranno sulle strade dell’entroterra marsicano, in un percorso che interesserà varie località. Il giro turistico prevede la partenza dall’Aeroporto dell’Aquila di Preturo passando per Balzano, Rocca Di Mezzo, Rocca Di Cambio, Ovindoli, per poi fare rientro, intorno alle 12.30, in piazza Risorgimento ad Avezzano. Tutte le moto saranno poi esposte al pubblico in piazza Torlonia e resteranno in mostra per tutto il pomeriggio.

L’appuntamento è stato promosso dal cantautore Danilo Luce, autore dell’inno ufficiale dei guzzisti “Tutti pazzi per la Guzzi”. L’artista presenterà per l’occasione anche il brano “Un cuore in volo” dedicato al mondo dell’aeronautica. Brano che farà parte dell’EP di prossima uscita.

Per informazioni sul raduno si può telefonare al numero 3493299503.