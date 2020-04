Crostata con marmellata d’uva: come preparare la ricetta

Come ottenere il dolce tipico casalingo, amato da tutti, genuino e semplice, facile da preparare e perfetto per ogni occasione

La crostata fatta in casa, composta da una base di pasta frolla ricoperta con confettura, crema o frutta fresca e sottili strisce di pasta frolla intrecciate, é il dolce classico fatto in casa per antonomasia, quello che conquista grandi e piccini. Genuino e semplice, perfetto per la colazione ma anche per qualsiasi altro momento del giorno

Sembra che una preparazione simile a base di pasta frolla fosse già conosciuta a Venezia, dopo l’anno mille, quando si cominciò ad utilizzare lo zucchero importato dall’Oriente. Probabilmente la prima ricetta codificata risale al XIV sec. inserita da Taillevent nel suo manoscritto Le Viandier. In seguito lo Scappi e lo Stefani, non dimenticarono di consigliarne altre.

In Abruzzo la crostata viene preparata con la marmellata d’uva, la “schrucchiata”, realizzata con Uva di Montepulciano. Vi proponiamo la ricetta, dandovi anche un consiglio. Il segreto per una riuscita perfetta è il riposo della frolla: potete anche prepararla la sera prima e cuocerla il giorno dopo.

Ingredienti

300 g farina

125 g zucchero

100 g burro

2 tuorli

1 cucchiaino di lieviro

buccia di limone grattugiata

zucchero a velo quantiìo basta

Preparazione

Per preparare la crostata come prima cosa bisogna realizzare la pasta frolla.

Impastate la farina, lo zuccheri, il burro, i tuorli, il lievito e la buccia di limone.

Avvolgere nella pellicola e riposare in frigo per almeno 1 ora.



Stendere e foderare uno stampo unto e infarinato.

Mettere la confettura di uva.

Fare grata sopra con la pasta rimasta e cuocere a 180 gradi per circa 45 minuti, finché la pasta inizia a colorire.

Raffreddare e spolverare di zucchero a velo sulle strisce.

Foto tratta dalla pagona Facebook Laura Dolci & Salati

