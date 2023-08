Cronoscalata Svolte di Popoli: presentato il programma 2023

POPOLI – Conto alla rovescia per l’edizione 2023 della Cronoscalata Svolte di Popoli, giunta alla 61esima edizione. La storica gara motoristica, evento clou dell’estate di Popoli, torna dall’11 al 13 agosto. Tutti i dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, ospitata ieri nell’Auditorium Gran Guizza di Popoli.

Erano presenti: il presidente dell’asd Svolte di Popoli Carlo Trafficante insieme con il direttore di gara Fabrizio Fondacci, il presidente dell’Automobile Club Pescara Giampiero Sartorelli e alcuni dei piloti protagonisti di questa nuova edizione della gara, per l’esattezza i favoriti Luigi Fazzino e Stefano Di Fulvio, oltre ai popolesi Vincenzo Ottaviani e Claudio Pio. E naturalmente il sindaco Dino Santoro.

La gara sarà valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (Centro-Nord), per il Campionato Italiano Bicilindriche e per il Challenge AssoMinicar. La vettura auto storica che si classificherà al primo posto sarà premiata con il Trofeo D’Ascanio.

Le Svolte di Popoli saranno impreziosite anche quest’anno dalla parata non agonistica di auto d’epoca, organizzata dall’associazione Rombi di Passato, e dalla parata non agonistica di auto stradali di interesse storico e collezionistico, aperta a tutti gli appassionati. Il 12 agosto, inoltre, a partire dalle ore 17, è in programma un’esibizione di go-kart nel cuore del paese.

L’obiettivo, lo hanno ribadito tutti i relatori della conferenza stampa, è di fare tornare al più presto la leggendaria corsa automobilistica di Popoli a competere per il Campionato Italiano. Così come, in particolare i piloti, hanno sottolineato la bellezza del percorso, 7.5 circa estremamente tecnici e suggestivi da Popoli a San Benedetto in Perillis.

I partecipanti saranno 98, divisi per categoria.

PROGRAMMA

Venerdì 11 (OGGI) si inizia con le verifiche sportive e tecniche (al centro del paese).

Sabato 12 toccherà alle prove ufficiali (inizio ore 9.30, chiusura percorso ore 8).

Domenica 13 il grande spettacolo della Cronoscalata, con start alle 9.30 e chiusura percorso alle 8, a seguire le premiazioni in zona partenza (area Gran Guizza).