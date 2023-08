Allegra Botteghi e Valentina Resemini alla Panthers Roseto 2023/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Allegra Botteghi. Nata a Bologna, classe 1995, Botteghi è un’ala di 182 centimetri che vanta un curriculum di tutto rispetto a partire dalla sua crescita nelle giovanili della Reyer Venezia, con cui ha vinto uno Scudetto U19. Ha nel proprio palmarès anche un campionato Europeo U18 vinto con la nazionale di categoria e quattro anni negli Stati Uniti (Providence College) dove si è formata prima del ritorno in Italia e l’approdo in Serie A1, con la casacca di Torino e poi Sesto San Giovanni. Lo scorso anno ha vestito la maglia di Patti (Serie A2) con la quale ha avuto ottime medie (15.8 punti, 6.6 rimbalzi, 1.8 assist e 1.8 recuperi a partita). Giocatrice molto versatile e dinamica, leader di natura con tanti punti nelle mani, grande fisico, predilezione per il gioco in velocità e una continua voglia di crescere, migliorarsi individualmente e aiutare le proprie compagne di squadra.

“Botteghi ha innanzitutto dato fiducia al progetto Panthers perché ha firmato prima che fosse ufficializzato il titolo di Serie A2. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – Aveva tante offerte, anche da categorie superiori, ma ha accettato subito di venire a Roseto e questo per noi vale più di ogni caratteristica tecnica. La reputiamo una delle giocatrici in assoluto più forti di tutta la Serie A2 e siamo molto felici che indosserà la canotta delle Panthers Roseto”.

VALENTINA RESEMINI

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Valentina Resemini. Nata a Varese, classe 2005, Resemini è una play-guardia di 170 cm. Formatasi cestisticamente nella Robur et Fides Varese, dall’under 14 arriva il doppio tesseramento con la gloriosa Geas Sesto San Giovanni. Qui completa un ottimo percorso di crescita che culmina con due finali nazionali disputate (Under 17 e Under 19), oltre a un campionato di Serie B da protagonista con Bresso tramite il doppio tesseramento. Lo scorso anno ha ottenuto la promozione nella prima squadra in Serie A, sempre nella Geas Sesto San Giovanni del GM Francesco “Cecco” Vescovi, forgiando ulteriormente tecnica e carattere stando a contatto con grandi professioniste.

“Resemini è una giocatrice molto interessante. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – L’abbiamo fortemente voluta perché è una ragazza determinata e proviene da un vivaio storico della pallacanestro femminile italiana. Confidiamo che possa essere una delle sorprese del campionato e avrà un ruolo importante all’interno della squadra, nonostante la giovane età. Crediamo molto in lei e siamo felici di averla portata qui a Roseto”.