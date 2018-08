Crollo ponte: balneari, sabato un minuto di silenzio sulle spiagge

PESCARA – “Un minuto di silenzio su tutte le spiagge d’Italia alle 11 di sabato 18 agosto in concomitanza con l’inizio dei funerali di stato delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi a Genova”, è quanto propone Riccardo Padovano Lacchè, vicepresidente del Sindacato Italiano Balneari e presidente S.I.B. Abruzzo aderente a FIPE/Confcommercio.

“In tutti gli oltre 300 stabilimenti balneari abruzzesi aderenti al Sindacato – prosegue Padovano – oltre alle bandiere issate a mezz’asta, abbiamo stabilito di rinviare ad altra data qualsiasi festeggiamento già in programma per il 18 in segno di lutto e di rispetto per le tante famiglie coinvolte in questa immane tragedia. Ci colpisce particolarmente, poi – conclude Padovano – che sono rimaste coinvolte anche famiglie che si recavano al mare per trascorrere un periodo di vacanza”.