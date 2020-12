Cristina Ciabattoni, nuova Segretaria Generale del Comune di Fossacesia

FOSSACESIA – Cristina Ciabattoni, è la nuova Segretaria Generale del Comune di Fossacesia. Laureata in giurisprudenza, la dr. Ciabattoni 38 anni, ortonese, è in convenzione con il Comune di Paglieta di cui Fossacesia è capofila. Sostituisce la dr. Mariella Colaiezzi, diventata segretaria generale di Lanciano. Il sindaco Di Giuseppantonio ha rivolto alla Colaiezzi il ringraziamento per il suo lavoro proficuo e ricco d’impegno.

“A nome delle amministrazioni comunali di Fossacesia e Paglieta – hanno detto i sindaci Enrico Di Giuseppantonio e Ernesto Graziani– diamo il benvenuto al nuovo segretario alla quale rivolgiamo i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro. La pubblica amministrazione dovrà essere coordinata per garantire sempre più servizi efficienti ed efficaci”.