Cristian Di Fonzo torna all’Amatori Basket Pescara

Il play-guardia torna in biancorosso dopo l’esperienza alla Luiss: “Darò il massimo per questa maglia che sento mia“

PESCARA – La società Amatori Pescara è lieta di annunciare il ritorno a casa di un talento forgiato nel proprio vivaio: Cristian Di Fonzo. Nato a Pescara nel 1998, Cristian ha iniziato a giocare a pallacanestro nell’Amatori Pescara all’età di 8 anni ed è uno dei tanti talenti cresciuti nel minibasket biancorosso che hanno spiccato il volo. A livello giovanile, dopo essere stato premiato nel 2012 con l’inclusione nel secondo miglior quintetto delle Finali Nazionali U14, rappresenta da capitano l’Abruzzo al Trofeo delle Regioni 2013 e l’anno seguente guida la sua squadra alle Finali Nazionali U19 Elite a Grado, guadagnandosi anche la convocazione dal settore squadre nazionali. Nel campionato DNB in maglia Amatori ha giocato minuti importanti, spesso in quintetto anche nei play off, prima di passare per tre stagioni in B alla Luiss Roma dopo aver esordito in serie cadetta proprio con la maglia dell’Amatori a 16 anni.

Ora torna a casa per mettere a disposizione del gruppo il suo talento ed il suo senso di appartenenza. Sarà il capitano della squadra che già da una settimana lavora agli ordini di coach Marco Verderosa. Sudore ed entusiasmo sono gli ingredienti di questi primi sette giorni di fatiche e Cristian ha già dimostrato di trovarsi a suo agio con i nuovi compagni.

“Sono fiero ed orgoglioso di essere tornato all’Amatori”, le parole del talentuoso play-guardia di 1,94 cm per un peso forma di 80 kg, dotato di grande maturità cestistica nonostante la giovane età. “Darò il massimo per questa maglia che sento mia, lavorando giorno dopo giorno con dedizione e disponibilità”.

La società punta molto su questo giocatore dalle indubbie qualità. “Il suo è un ritorno graditissimo, è un pescarese doc di scuola Amatori”, le parole del d.s. Giovanni Pappacena. “Ha fatto esperienze importanti con la Luiss e sicuramente la sua presenza qui per la società è un motivo di vanto perchè significa proseguire il lavoro del nostro settore giovanile. Sarà il capitano di questa squadra, nonostante gli arrivi importanti per costruire un roster di livello, perchè vogliamo connotare la nostra identità pescarese, grazie anche agli altri elementi del nostro vivaio che stanno dando intensità agli allenamenti. Cristian ha una grande voglia di fare e dimostrare nella sua città e nella sua squadra, ha grinta da vendere e tanta tecnica. E’ molto bravo dal punto di vista gestionale della squadra e puntiamo molto su questa caratteristica, che sarà in grado di dimostrare sul campo per innescare i tanti compagni che hanno molti punti nelle mani”.