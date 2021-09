Credito alle imprese, collaborazione Confartigianato Pescara – Uni.Co

PESCARA – Agevolare, in un momento di stretta creditizia, l’accesso al credito di piccole e medie imprese e dei professionisti, anche attraverso nuovi prodotti ed attività. Questi gli obiettivi di Confartigianato Imprese Pescara, che lancia la collaborazione con il confidi Uni.Co., che prevede servizi finalizzati ad agevolare i rapporti tra le imprese e il sistema bancario.

Grazie all’accordo recentemente sottoscritto, Uni.Co. è entrato in Abruzzo consentendo all’associazione di garantire alle Pmi una serie di servizi legati al credito.

Tutte le richieste di credito che saranno espresse dalle imprese potranno trovare risposte attraverso l’intermediazione di Uni.Co., i cui consulenti, grazie alla presenza di un ufficio proprio nella nuova sede pescarese dell’associazione, in piazza Garibaldi, 42/6, saranno a disposizione del tessuto imprenditoriale locale, caratterizzato da micro e piccole imprese, artigiani e liberi professionisti, per offrite un concreto supporto professionale per affrontare e risolvere le più importanti problematiche aziendali.

“Il nostro confidi – spiega il direttore di Uni.Co. Paolo Mariani – è il frutto della collaborazione tra le Associazioni di Rappresentanza ed i principali Istituti di Credito territoriali; ciò che vogliamo mettere a disposizione di Confartigianato Pescara è la nostra conoscenza nell’individuare le migliori soluzioni necessarie alle esigenze di ogni singola impresa”.