Creazione Libro Pop Up in Inglese evento per bambini a Baclan Pescara

PESCARA – Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 10.00, presso Baclan, vi aspetta un meraviglioso viaggio nel magico mondo dei libri pop up. Parola d’ordine: immaginazione! Ogni bimbo potrà costruire il suo pop up personalizzato…in inglese. Ai fini organizzativi, è gradita la prenotazione. Ma quando sono nati i libri pop up?

La loro origine risale alla seconda metà dell’800, al fine di ricreare gli effetti ottici dei diorami teatrali e delle scatole prospettiche (sebbene Cartesio già li usasse per riprodurre nella pratica i suoi studi teorici sui teoremi!).

Il libro conquista dunque la terza dimensione, inizialmente la tecnica richiamava l’arte orientale degli origami, per poi raffinarsi sempre di più in opere di vera e propria ingegneria cartotecnica. Il termine pop up appare per la prima volta nel 1932, in occasione della pubblicazione di Pinocchio ‘with pop up illustrations’, a cura di H. Lentz.

La 54° edizione della Bologna Children’s Book Fair dedica un’intera mostra a ai libri pop up, dagli albi della Disney, fino alle fantastiche creazioni di Giraud e Kubata.