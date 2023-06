CPI Teramo, selezione pubblica per un operatore servizi generale

TERAMO – La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha indetto, per il tramite del Centro per l’Impiego di Teramo, la selezione per 1 posto – Area Operatori, CCNL Comparto Funzioni Locali. Profilo Operatore Servizi Generali – sede di Teramo.

L’Avviso di selezione, con tutte le indicazioni necessarie, è consultabile sul sito istituzionale dell’ente www.cameragransasso.camcom.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi attivi.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2023, esclusivamente in via telematica.

La domanda si potrà presentare digitalmente accedendo allo “Sportello digitale Regione Abruzzo” (al link https://sportello.regione.abruzzo.it) tramite identità digitale SPID, seguendo la procedura di autenticazione indicata ed accedere poi, tramite il “catalogo dei servizi”, alla sezione “concorsi”.