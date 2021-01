Covid, test rapidi a Sulmona e Pratola Peligna: ecco quando

In seguito all’ok arrivato dalla Regione, al fine di individuare i positivi asintomatici, i test verranno effettuati dal 4 al 6 gennaio

SULMONA – Il Comune di Sulmona e il Comune di Pratola Peligna offrono ai residenti delle due frazioni l’opportunità di sottoporsi al test rapido antigenico, in seguito all’ok arrivato ieri sera dalla Regione, al fine di individuare i positivi asintomatici, visto l’alto numero di persone riscontrate contagiate dal coronavirus e di quelle poste in sorveglianza attiva in queste frazioni.

I test verranno effettuati nei seguenti giorni:

lunedì 4 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 nel Centro Sociale Polivalente di Badia,

martedì 5 gennaio: – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella sala parrocchiale della Chiesa della Madonna Addolorata di Bagnaturo e dalle 14.30 alle 18.30 nel Centro Sociale Polivalente della Badia

mercoledì 6 gennaio dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 nel Centro Sociale Polivalente della Badia.

“Abbiamo ritenuto importante un coordinamento tra il Comune di Sulmona e il Comune di Pratola Peligna per offrire ai residenti delle due frazioni in maniera più agevole l’opportunità di sottoporsi al test rapido antigenico, in seguito all’ok arrivato ieri sera dalla Regione, al fine di individuare i positivi asintomatici, visto l’alto numero di persone riscontrate contagiate dal coronavirus e di quelle poste in sorveglianza attiva in queste frazioni” afferma il sindaco Annamaria Casini (nella foto), d’intesa con il sindaco di Pratola Antonella Di Nino.

E’ necessario portare con sé: tesserino sanitario e documento di riconoscimento e compilare il modulo da consegnare al personale che opera sul posto.

Il modulo è scaricabile sui siti web del Comune di Sulmona e del Comune di Pratola Peligna ed è reperibile presso le postazioni stesse.