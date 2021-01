Covid, Sulmona: al via lo screening per studenti e personale scolastico

Il 5 e il 6 gennaio i tamponi saranno effettuati presso l’ex caserma Battisti per offrirela possibilità di un ritorna a scuola in sicurezza

SULMONA – “Come amministrazione comunale abbiamo voluto realizzare di nuovo una campagna screening dando attenzione alla popolazione scolastica, per offrire la possibilità di un ritorno a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie per gli studenti e gli insegnanti.

La Regione ha concesso altri tamponi e dispositivi di protezione individuali che consentono di prorogare lo screening ancora per un paio di giorni.

Per questo lancio un appello ai ragazzi a recarsi numerosi nella postazione all’interno della ex Caserma Battisti, accompagnati dai genitori, per sottoporsi al test e intercettare i possibili positivi. E’ dal comportamento responsabile di ciascuno di noi, che ha valenza di tutela collettiva, che riusciremo a sconfiggere il virus contenendo con ogni mezzo il contagio. Purtroppo la battaglia è ancora aperta e serve l’aiuto di tutti” dichiara il sindaco Annamaria Casini.

I tamponi per gli studenti e il personale scolastico saranno effettuati nei giorni 5 e 6 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (senza prenotazione) nella ex Caserma Battisti a cura dei volontari di Protezione Civile ANA di Sulmona