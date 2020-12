Covid, Sulmona: come cambia il mercato nel periodo natalizio

Il 26 dicembre il 2 e il 6 gennaio vendita solo di generi alimentari, nei giorni di zona arancione di tutte le tipologie merceologiche

SULMONA – “In considerazione delle misure restrittive anti-covid imposte dal Governo, il mercato sulmonese subisce delle modifiche, in linea con le disposizioni previste per la zona rossa, restando chiuso salvo per le attività dirette di vendita di soli generi alimentari, in special modo nell’ appuntamento in piazza Garibaldi di sabato 26 dicembre, sabato 2 gennaio, e mercoledì 6 gennaio.

Nei giorni di mercato non indicati, invece, in cui saranno in vigore le misure per la zona arancione, secondo i recenti provvedimenti governativi, tornerà la vendita di tutte le tipologie merceologiche.

E’ un periodo difficile quello che stiamo affrontando, a causa della pandemia che ha investito anche il nostro territorio, colpendo duramente anche le attività del comparto produttivo.

A loro e tutti coloro che si trovano difficoltà per la chiusura della propria attività , l’augurio è che questo Natale possa portare la forza e la speranza di guardare avanti. Come amministrazione continueremo a mettere in campo quanto possibile, come abbiamo fatto finora”.

Lo afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco.