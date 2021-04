Covid, Pratola Peligna: screening su studenti e personale scolastico

I test antigenici si svolgeranno nella sede della Casa della Musica martedì 6 aprile: saranno gratuiti e su base volontaria

PRATOLA – L’Amministrazione comunale di Pratola Peligna ha programmato per la giornata di domani martedì 6 aprile, uno screening di massa riservato in via prioritaria ad alunni e personale scolastico che mercoledì 7 faranno il proprio rientro in presenza nelle strutture del territorio comunale. Per effetto dell’ordinanza regionale che ha collocato Pratola Peligna in zona rossa, fino a domenica prossima 11 aprile, torneranno in presenza la scuola dell’infanzia, il nido comunale “Domenico Ciaglia”, il baby parking, la scuola paritaria, la scuola elementare e la prima media.

Lo screening si effettuerà nella struttura della Casa della Musica, in via Enrico Fermi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ê gratuito, su base volontaria anche se fortemente raccomandato: è necessario portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria, insieme al modulo di accettazione scaricabile sulla pagina principale del sito del Comune all’indirizzo www.comune.pratolapeligna.aq.it .

Il modulo sarà comunque disponibile anche presso i locali individuati per effettuare i test antigenici rapidi. Il test è da ritenersi negativo se al massimo entro un’ora dalla somministrazione non sarà ricevuta alcuna comunicazione dal personale sanitario e amministrativo.

Lo screening è riservato prevalentemente al mondo della scuola, ma nel quadro dell’organizzazione flessibile scelta fin dall’inizio, anche i cittadini che non rientrano direttamente in questa categoria potranno scegliere di effettuare il tampone rapido.