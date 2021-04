Covid, Chieti: dove trovare i moduli da presentare per ricevere il vaccino

Dal 19 aprile diventano due i punti di distribuzione: Bottega della camera di Commercio su Corso Marrucino e mercato coperto di via Ortona

CHIETI – Come annunciato, saranno in distribuzione anche a Chieti alta i moduli da presentare compilati al momento della prima somministrazione del vaccino anti covid. Da lunedì 19, infatti, grazie alla sinergia con la Camera di Commercio, i moduli si potranno ritirare anche su Corso Marrucino, nei locali della sala espositiva della Camera di Commercio (di fronte al Convitto G.B. Vico), oltre che nella postazione di Chieti Scalo, all’ingresso del Mercato coperto di via Ortona. I concittadini che ne avranno bisogno potranno passare il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e saranno accolti dai volontari delle associazioni Splendente, Parkinson Abruzzo e l’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Chieti che supporteranno l’Amministrazione nel servizio.

“Vogliamo dare una spinta ai tempi di vaccinazione, per questo ci siamo mobilitati – così il sindaco Diego Ferrara – Ringrazio a nome dell’Amministrazione le associazioni che si sono fatte avanti per supportarci in questa attività, si tratta di ragazzi, ma anche di cittadini e cittadine che appartengono al mondo del sociale e ben sanno che soprattutto per le fasce di popolazione più fragili e anziane, questo supporto è prezioso.

Speriamo che questa possibilità spinga anche più persone a vaccinarsi, sapendo che vengono aiutate con gli aspetti burocratici, infatti chi volesse avere un supporto anche per la compilazione del modulo, oppure con l’accesso alla rete non deve fare altro che portare con sé un cellulare e la tessera sanitaria, in modo che i volontari possano aiutarli con i formulari.

Voglio ringraziare anche il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever, il quale non ha fatto mancare per tempo la sua disponibilità alla richiesta di utilizzo che gli abbiamo inoltrato, il punto di distribuzione sarà operativo fino al 17 maggio, periodo in cui la sala espositiva è libera da impegni.

Non resta altro che invitare la cittadinanza a usufruire di questa possibilità che nella prima settimana di presenza ha avuto un’ampia risposta con la distribuzione di diverse centinaia di moduli, con la speranza che l’attesa svolta sui tempi dei vaccini faccia sentire il suo effetto nella lotta al virus”.