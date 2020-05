Covid-19, a Sulmona aperture senza limiti di orario

Apertura sette giorni su sette e nessun limite di orari per negozi e attività di parrucchieri, estetisti, tatuatori/piercing e centri benessere

SULMONA (AQ) – Il Sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, in questo periodo di ripresa e riavvio delle attività, così delicato e complesso, ha ritenuto importante consentire a tutti i commercianti e artigiani, soprattutto acconciatori, estetisti, tatuatori, di poter svolgere in serenità e appieno la propria attività potendo distribuire gli appuntamenti per tutti i giorni della settimana, senza limiti di tempo, così da garantire loro una migliore capacità produttiva e un minore affollamento della clientela, per contenere la diffusione del contagio del virus, dato che non è ancora finita l’emergenza sanitaria.

É un’opportunità per chi lavora nel commercio e nelle artigianato che evita un rallentamento nella produttività. Resta, invece, la chiusura alle ore 1.00 per le attività che somministrano alimenti e bevande su area pubblica, occupata anche da dehors o da altre attrezzature.