Covid-19, screening popolazione a Spoltore: ecco tutte le informazioni

SPOLTORE – Al via nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio 2021 dalle 15.30 lo screening della popolazione per contrastare la diffusione del Covid-19. Lo studio, programmato a Spoltore come nel resto della Provincia di Pescara, servirà a fornire una fotografia della situazione indagando sulla presenza del virus nei pazienti asintomatici.

I cittadini di Spoltore Capoluogo possono rivolgersi nel Municipio in via Di Marzio; i cittadini di Villa Raspa nel Centro Civico in via Basilea; i cittadini di Santa Teresa, Caprara e Villa Santa Maria nella Palestra della Scuola Primaria di Santa Teresa in via Nora.

“Anche se l’attenzione nazionale si è spostata sui vaccini” spiega il sindaco Luciano Di Lorito “iniziative del genere sono fondamentali in questo momento, perché la vaccinazione inevitabilmente avrà tempi lunghi. Effettuare questo test in tutta la provincia contemporaneamente, negli stessi giorni e con le medesime modalità, aumenta l’attendibilità dell’indagine. In quest’ottica è fondamentale un’adesione numericamente importante”.

I test continueranno poi anche sabato 9 e domenica 10 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30). Sulle base dell’affluenza si valuteranno eventuali proroghe.

Possono recarsi nel punti screening sopra indicati residenti e domiciliati nel territorio comunale di Spoltore, di età superiore ai 6 anni, che non hanno sintomi Covid o di altro genere, non sono in quarantena o in isolamento o in malattia, non sono in attesa di risultato da tampone molecolare.

E’ necessario presentarsi muniti di carta d’identità, tesserino sanitario e modulo di consenso (è possibile scaricarlo on line dal sito www.comune.spoltore.pe.it per presentarsi con il foglio già compilato. Altrimenti sarà messo a disposizione dai volontari nei punti screening).

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la Segreteria del Sindaco al numero 085 49 64 207. Il test è gratuito e su base volontaria; i minorenni dovranno essere accompagnati da genitori o tutori.