Costa dei Trabocchi-Feltrino, incontro per parlare di finanziamenti europei

FRISA – L’Ufficio Unico della Costa dei Trabocchi-Feltrino ha organizzando un incontro pubblico, con il coinvolgimento degli stakeholders e rappresentanti del mondo produttivo locale, per discutere insieme azioni comuni per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo del territorio, in tema di programmazione e progettazione e di finanza agevolata riguardo ai finanziamenti europei, nazionali, regionali.

Saranno presenti oltre ai sindaci dei comuni di San Vito Chietino, Fossacesia, Rocca San Giovanni, Treglio e Frisa, Mauro Febbo – Assessore regionale alle Attività produttive, Daniele Giangiulli – Direttore Confartigianato imprese Chieti – L’Aquila , Carlo Ricci – Direttore GAL Costa Dei Trabocchi , Antonella Luccitti – Responsabile Animazione FLAG Costa Dei Trabocchi, Fabio Petricca – Consulente Europrogettazione Associazione Abruzzo in Europa, Tommaso Pagliani – Biologo Sasi Spa.

L’organizzazione è a cura degli esperti in europrogettazione dott. Lorenzo Rossi e la dott.ssa Sarah Rulli dell’Ufficio Unico Feltrino-Costa dei Trabocchi.

La convention, insieme ad altri attori protagonisti, è tesa a discutere e ad individuare linee programmatiche comuni negli ambiti strategici del territorio, nonché di una programmazione congiunta ed aperta ad idee innovative, che possano valorizzare le potenzialità del territorio.

Il meeting è previsto per il giorno 28 settembre alle ore 16.00 presso il Comune di Frisa