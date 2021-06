Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico e sociale

Il corso, per 25 partecipanti, si svolgerà dal 1° al 3 luglio presso le Sale della Caritas Diocesana Chieti-Vasto e della Capanna di Betlemme

CHIETI – L’Arcat (Associazione regionale dei Club Alcologici Territoriali) Abruzzo e la Caritas Diocesana di Chieti-Vasto, insieme ad altri Enti del Terzo Settore, organizzano il Corso breve di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale alla promozione di stili di vita sani nella comunità gratuito, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo.

Il corso si svolgerà nelle seguenti giornate e agli orari indicati: 1 luglio 2021 (8.30-13.00 | 14.30-20.00) – 2 luglio 2021 (9.00-13.00 | 14.30-20.00) – 3 luglio 2021 (8.30-13.00 | 14.30.18.00) presso le Sale della Caritas Diocesana Chieti-Vasto e della Capanna di Betlemme – Via San Rocco n. 9

Coordinatore del corso sarà Natalino Farao; Co-Coordinatori Adelmo Di Salvatore e Giovanni Aquilino

Finalità: 1. Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei confronti dei propri stili di dialogo con se stessi, di relazione con gli altri e dei propri stili di vita nell’ottica della promozione del benessere, della coesione sociale e della eco socio equo sostenibilità a livello locale e globale. 2. Informare circa i problemi di salute, i disagi/fragilità psico-fisico, relazionali, esistenziali e complessi presenti nella comunità, in modo da cogliere il rapporto tra benessere, ambiente locale e globale per tutto ciò che attiene ogni aspetto bio– psico-sociale. 3. Favorire la protezione e la promozione del benessere nella Comunità affrontando la multidimensionalità della sofferenza e delle fragilità derivante da comportamenti (alcol, fumo, droga, gioco d’azzardo, alimentazione, violenza domestica, disagi psicologici, relazionali, esistenziali, sofferenza psichica, stili di vita non eco sostenibili) attraverso la cultura dell’automutuoaiuto, del fare-assieme, dell’integrazione socio-sanitaria, della cittadinanza attiva e partecipazione comunitaria. 4. Accrescere il Capitale Sociale del territorio, attraverso il miglioramento dei processi che attribuiscono maggior protagonismo alle famiglie, specialmente quelle in difficoltà (conoscenza, competenza e fiducia reciproche). 5. Avviare i corsisti, indipendentemente dalla posizione sociale e professionale, ad operare a livello personale, associativo e istituzionale come Promotori di Benessere nella comunità secondo l’Approccio Ecologico e Sociale, con particolare attenzione alla conoscenza e rinforzo delle reti locali di auto mutuo aiuto/comunità multifamigliari. 6. Avviare esperienze di rinforzo delle reti dell’automutuoaiuto nelle micro comunità affiancando ai Club/Gruppi specifici per problema, i Club di Ecologia Familiare (CEF) vale a dire comunità multifamigliari, aperti a persone/famiglie con disagi diversi tra di loro.

Metodologia: Il corso promuove la partecipazione attiva e la creazione della comunità di apprendimento mediante lezioni frontali interattive, comunità didattiche allargate, lavori di gruppo con tutor e gruppi autogestiti, testimonianze di famiglie e facilitatori già attivi nei programmi territoriali di promozione della salute.

Destinatari: Il corso è rivolto a chiunque, a qualunque titolo, intenda migliorare e promuovere la Salute e operare per il Bene comune. È auspicabile la partecipazione di operatori del Volontariato.

Modalità di iscrizione: L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare la scheda da richiedere alla segreteria organizzativa alla mail aracatabruzzo@virgilio.it entro il 28.06.2021. Dopo il corso saranno svolti due incontri di 2 ore ciascuno per consulenza, accompagnamento e supporto nell’avvio di nuovi club e gruppi di automutuoaiuto.

Conduttori dei gruppi: Giovanni Aquilino, Cristiano Di Salvatore, Anna Maria Bruno, Amina Di Fonzo Co-Conduttori: Daniela D’Ingiullo, Margherita Riggi, Sara Cappellone. I docenti sono operatori professionisti e volontari, da anni attivi in Abruzzo e a livello nazionale in programmi che usano la metodologia dell’automutuoaiuto e l’approccio di popolazione in relazione a diverse tipologie di preoccupazione/disagi/fragilità.

Responsabili per le visite ai club: Anna Maria Bruno, Mirella Camperchioli, Vanessa Perfetti, Margherita Riggi.

Segreteria Organizzativa: Tel. 333.7485077 – Mail: arcatabruzzo@virgilio.it Il corso è intensivo e aperto a 25 partecipanti (muniti di certificato di vaccinazione antiCovid o Tampone antigenico negativo effettuato il 30 giugno o Certificato di guarigione dal Covid entro 6 mesi precedenti). Verrà rilasciato un attestato avente valore legale e amministrativo ai fini curriculari solo a quanti avranno partecipato all’intero corso, comprese le visite ai club. Qualora il numero delle domande fosse superiore a 25, si terrà conto dell’ordine di arrivo, della motivazione e dell’esperienza maturata.