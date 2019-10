Corso gratuito di Filosofia Attiva a Pescara: dove, quando

PESCARA – Venerdì 18 Ottobre nella sede di Nuova Acropoli Pescara in Piazza Duca D’Aosta, n. 31 si terrà la presentazione ad ingresso libero del Corso di Filosofia Attiva. Il corso ha l’obiettivo di sviluppare una visione filosofica della realtà individuale e collettiva, conoscersi meglio, acquisire strumenti per migliorarsi, imparare ad agire in gruppo e condividere interessi ed aspirazioni con persone di tutte le età.

12 lezioni a cadenza settimanale per illustrare le principali filosofie ed i maggiori esponenti tra cui Platone, Aristotele, Marco Aurelio, Seneca, Confucio, Plotino, Buddha, utilizzando il sistema del metodo comparato che permette di ampliare gli orizzonti della mente e riflettere su quei collegamenti che abbattono le barriere della diversità e delle culture.

Perché un corso di Filosofia Attiva?

Per conoscere se stessi:

armonizzare pensiero, sentimento e azione, concretizzare le proprie idee;

sentirsi parte della natura e le sue leggi;

sviluppare le virtù, migliorando i propri punti forza;

sviluppare l’attenzione, la coscienza e la memoria attraverso l’esercizio pratico.

Per vivere in armonia con gli altri:

migliorare se stessi per migliorare la società;

scoprire i valori atemporali, distinguendo valori duraturi e valori passeggeri;

apprendere la difficile arte della convivenza, conciliando interessi particolari e generali.

Per migliorare il mondo:

capire i motori della storia e le cause morali della crisi del Materialismo e delle società di consumo;

essere protagonisti del presente e come dar vita ad un rinascimento culturale;

sperimentare la Filosofia come risposta alla crisi e per costruire un mondo migliore.

COME PARTECIPARE

Per informazioni sulle iniziative di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, recarvi presso la nuova sede in Piazza Duca D’Aosta n. 31, Pescara (PE), oppure contattare l’associazione ai riferimenti che seguono:

Telefono 338 4741136

e-mail pescara@nuovaacropoli.it