Corso per gelatiere a Pescara: come partecipare, programma

Al via da lunedì 4 novembre il corso dove sarà possibile apprendere tutti i segreti del gelato artigianale da professionisti del settore

PESCARA – La Confcommercio Pescara, in considerazione delle tante richieste ricevute e delle opportunità di lavoro in un settore dinamico e in continua crescita, apre le porte alla scuola per gelatiere anche nel periodo estivo. Da lunedì 4 novembre prossimo sarà possibile apprendere tutti i segreti del gelato artigianale da professionisti del settore mediante un percorso formativo di quaranta ore articolato su dieci lezioni più una gara finale fra i corsisti.

É un occasione per affacciarsi in un settore che, in un momento di crisi come quello attuale, può dare concrete possibilità a uno sbocco professionale. Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da Ida Di Biaggio maestra del settore, titolare della gelateria Novecento, delegata Conpait Gelato, selezionata a rappresentare la categoria in molti festival del gelato. Il corso si terrà per la parte teorica presso la Confcommercio Pescara e presso la un laboratorio professionale di gelateria artigianale per la parte pratica.

Il corso è stato pensato per tutti coloro che vogliono diventare gelatieri e, in particolar modo, per chi desidera aprire una propria gelateria. É anche consigliato a chi già opera ma vuole ampliare il proprio bagaglio di conoscenze. Il corso partirà al prezzo lancio di Euro 660,00, Iva compresa, e comprende: le attrezzature e le materie prime per la parte pratica, e una dispensa inerente gli argomenti del corso.

PROGRAMMA

PARTE PRATICA CONFCOMMERCIO PESCARA – VIA ALDO MORO 1/3 PESCARA

Prima lezione – Lunedì 4 novembre 2019, dalle ore 9:00 alle 13:00: Il mondo del gelato, la storia del gelato dalle origini ai nostri tempi. Analisi delle materie prime nobili di un gelato artigianale, le attrezzature i macchinari necessari per un laboratorio di gelateria.

Seconda lezione – Martedì 5 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: ciclo produttivo del gelato – omogenizzazione maturazione, mantecazione, le tecniche di produzione, l’importanza delle norme igienico sanitarie e Hccp in un laboratorio di gelateria.

Terza lezione – Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: Il bilanciamento dei sorbetti alla frutta, studio e conoscenza degli ingredienti necessari e come saper scegliere la frutta per le nostre preparazioni

Quarta lezione – Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: Il bilanciamento della miscela che ci permetterà di realizzare il nostro gelato, come preparare i gusti alle creme, al biscotto, alla frutta secca come pistacchio, nocciola ed altri gusti.

PARTE PRATICA PRESSO UN LABORATORIO DI GELATERIA ARTIGINALE A PESCARA

Quinta lezione – Venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle 19:00: preparazione di una miscela bianca e le relative declinazioni: fiordilatte, pistacchio, vaniglia, nocciola, realizzazione delle salse più importanti usate per decorare il gelato: caramello e amarena.

Sesta lezione – Lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle 19:00: il gelato alla crema e le sue declinazioni come crema l’arancia, biscotto, caffè ecc.., preparazione del gelato al cioccolato.

Settima lezione – Martedì 12 novembre 2019, dalle 15:00 alle 19:00: produzione di gelati, tutti i passaggi e le tecniche per preparare i sorbetti: frutta, ingredienti, miscelazione, produzione.

Ottava lezione – Mercoledì 13 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle 19:00: produzione di sorbetti, tutti i passaggi e le tecniche per preparare i sorbetti: frutta, ingredienti, miscelazione, produzione.

Nona lezione Giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle 19:00: decorazione delle vaschette per esposizione vetrina con esercitazione, ripasso e preparazione giornata finale.

Decima lezione Venerdì 15 novembre 2019 (orario da definire): GELATO COMPETITION: Gli allievi dimostreranno ciò che hanno imparato, preparando e presentando un gusto di gelato da presentare alla giuria per una valutazione finale, consegna attestati e foto finale.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

CONFCOMMERCIO PESCARA – VIA ALDO MORO, 1/3 –

Tel 085.4313620 – Cell. 347.0789855

E- MAIL: FORMAZIONE@CONFCOMMERCIOPESCARA.IT

OPPURE CLICCA SU FACEBOOK CONFCOMMERCIO PESCARA